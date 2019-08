“El valor de la familia, el núcleo familiar, hace manos, hace voluntades”

Christian Villena Vergara, entrenador de básquetbol Oriundo de San Fernando, pero magallánico por adopción, la semana pasada presenció emocionado, junto a su familia, el encuentro de minibásquetbol organizado en su honor, que demuestra el legado que dejó en el básquetbol de Punta Arenas, pese a que hace 23 años que se radicó en Santiago

Fue una ocasión ideal para reunir a la familia en la tierra que más quisieron. El encuentro de minibásquetbol realizado la semana pasada, llevó el nombre de Christian Villena Vergara, destacado entrenador de básquetbol en las décadas del ’80 y ’90. Sus hijos Daniel, Cristián, Pamela y Paulina (estas últimas nacidas en Punta Arenas), así como su esposa Sara Teresa Rodríguez Acevedo, lo acompañaron en la ceremonia de inauguración, donde volvió a recibir el cariño, especialmente de sus ex pupilos, que ya adultos, se acercaron a saludarle y agradecerle todas las enseñanzas que les dejó.

Un justo reconocimiento para un entrenador que si bien nació en San Fernando, de muy joven llegó a Punta Arenas, ciudad a la que prometió volver, ahora definitivamente.

Nacido el 10 de mayo de 1956, en San Fernando, Christian Villena Vergara fue el menor de los cuatro hijos del matrimonio entre Manuel Villena (ex presidente del club Deportes Colchagua y Unión Comercial) y Adelaida Vergara. Tanto él como sus hermanos, Manuel, Marta y Carlos Renato, recibieron una cultura deportiva que exhibieron durante toda la vida.

“Yo jugué básquetbol muy poco, solamente a nivel de la asociación de San Fernando, en alguna selección escolar, mi historia como basquetbolista ejecutante es muy exigua, desde temprano me puse a dirigir, porque no tenía condiciones de jugador de básquetbol. Temprano abracé la labor de técnico, dirijo chicos desde que estaba en segundo medio, tenía 15 años y ahí comencé mi carrera como técnico. Estudié educación física y a los 22 años estaba titulado. A Punta Arenas llegué cuando tenía 25 años”, recuerda Villena sobre sus inicios.

A instancias de un primo, Omar Fernández, quien entró a trabajar a la Corporación Municipal y vio que buscaban un profesor de Educación Física, Villena arribó a Punta Arenas en marzo de 1982 junto a su esposa y su pequeño hijo Daniel, de apenas 10 meses.

“Entré a trabajar como profesor al Liceo Luis Alberto Barrera, mi querido liceo, y allí, a nivel escolar trabajé con el básquetbol y paralelamente dirigí en 1982 y 1983 al Sokol, primer equipo, varones. Esos dos años, Sokol salió campeón sin mayores dificultades y yo trabajaba también en las categorías menores del Club Deportivo Liceo. En 1982 dirigía a Liceo en Segunda y a Sokol en Primera. No era tan complicado, trabajaba hasta las 12 de la noche, nomás (risas), eran jornadas de todo el día, partía temprano en el colegio y terminaba con los equipos adultos en la noche”.

En 1984 dejó la dirección técnica de Sokol y se abocó exclusivamente a su labor formativa donde “con los papás y apoderados de los chicos fuimos formando la familia del básquetbol del Liceo. Junto con el profesor Francisco Yutronic, el dirigente más visible dentro de todos los papás, comenzamos a fortalecer y llegamos a tener todas las categorías en dama, desde premini hasta adulto y senior, al igual que en varones, eso fue del 84 hasta el 89, donde se formó equipo con el profesor Osvaldo Novión. Participó también Angela Castillo y el profesor Pérez en ese proyecto”, puntualiza Villena, tratando de no dejar a nadie fuera.

El vínculo con el Liceo Luis Alberto Barrera finaliza, y Villena se traslada, en 1991 al Colegio Miguel de Cervantes, donde ya había tenido unas horas entre 1986 y 1987. “Comienzo a trabajar en el Club Deportivo Chile, donde estuve hasta el año 1996. En ese club formamos y fortalecimos a la familia del básquetbol. Don José Ballesteros, que en paz descanse, me llevó allá. Después que fallece, asume la presidencia su hijo José, el médico veterinario y secundado por ‘Checho’ Sillard, ‘Cheo’ Mancilla, Haroldo Mercado y Tito Miranda. Seguimos trabajando en el básquetbol, tanto en varones como en damas. La rama se fue fortaleciendo, fue creciendo y cobró bastante impulso, tanto masculino como en femenino, entre el 93 y 96”, destaca Villena.

Pero si hay un nombre que reconoce como fundamental en estos procesos, es al profesor Edgardo Ojeda, “pilar fundamental en esta labor, porque él trabajaba en la Escuela D-25 (Escuela Portugal) y el Deportivo Liceo cobijó a los estudiantes de la Escuela D-25 tanto en damas como en varones. Esa escuela fue una alianza estratégica para el desarrollo del básquetbol del Deportivo Liceo y posteriormente, cuando me fui, junto con el profesor Ojeda hicimos una alianza estratégica con la escuela y el Club Deportivo Chile, y con él hicimos la escuela de básquetbol Villoje, que llegamos a jugar en encuentros nacionales en Melipilla, en un par de oportunidades, entonces fue bastante la labor. El profesor Ojeda fue una piedra angular en este trabajo que se hizo”, recalcó Christian Villena.

En diciembre de 1996 dejó Punta Arenas junto a su familia, por motivos de fuerza mayor y se radicó en Santiago, “porque mi suegro manifestó una patología de término y con mi familia fuimos a apoyarlo. A los cinco meses fallece mi suegra, y al año y medio, dos años, falleció mi suegro. Entonces tuvimos que emigrar de Punta Arenas de manera forzada”, lamentó Villena, que entró a trabajar a la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, “donde estoy hasta hoy con algunas horas, y hace como unos 8 años tengo jornada completa. Y también estuve trabajando unas horas en el Colegio Alonso de Ercilla, donde tuvimos todas las categorías, haciendo la base de sustentación del básquetbol en el colegio. También fui técnico de la selección universitaria femenina en los años 2009-2010-2011”.

Sin embargo, el vínculo con Magallanes se mantuvo pese a la distancia. “Durante un tiempo la asociación me pidió ser delegado en la federación, estuve un tiempo de manera nominal y con las diferentes organizaciones cuando había torneos, me pedían poder ayudar a la asociación con indicaciones, contactos. Los últimos dos años he recibido a selecciones de Punta Arenas y hemos hecho encuentros y partidos, preparando equipos, siempre vinculado y ayudando a los dirigentes y técnicos”. De hecho, Villena trata de venir al menos, una vez al año a Punta Arenas, especialmente para reunirse con sus amigos del Liceo.

El legado para las nuevas generaciones

El encuentro de minibásquetbol de la semana pasada emocionó a Christian Villena, porque “me hizo recordar lo que hacíamos en el tiempo en que estuve en Punta Arenas y encontrarme con tantos ex alumnos, recibir el cariño de ellos. Hubo mucha gente que fue al gimnasio a saludarme solamente, gente que postergó compromisos porque se enteró de este reconocimiento que el comité de mini básquetbol hacía a este servidor. Uno no trabaja para reconocimientos, pero muy contento, muy agradado el corazón”, expresó.

“Lo que más me dejó contento -continuó- es que vi instituciones de Punta Arenas que tenían sus chiquitos trabajando y les animé a que pudieran empujar, apoyar y estimular a las otras instituciones, porque mientras más clubes estén cobijando niños, más fuerte se hace el básquetbol. Yo estuve cuando existía la Asociación de los Barrios, que en varones jugaban 14-15 equipos, y en la asociación había segunda división, donde había 12 equipos y en primera 12, 10 equipos, entonces se jugaba bastante a nivel escolar. Me fue muy grato ver que Felipe Yutronic, que fue alumno, esté trabajando en la oficina de deportes de la municipalidad. Veo que hay trabajo, esfuerzo y me comprometí con Eduardo Francino, a quien agradezco mucho la invitación y con Solange Sillard, a quien también agradezco, y al comité que yo siempre estoy dispuesto a apoyar, en lo que me pidan. Hay el entusiasmo de que antiguos clubes puedan reverdecer, reorganizarse, potenciarse, porque Magallanes lo necesita”.

Pero de inmediato aclara que el principal motor del desarrollo de un deportista es la familia, más que cualquier entrenador o dirigente.

“Dejamos una placa como familia, para que lo coloquen en algún gimnasio, visible, y cualquier persona que se sienta identificado con el mensaje, asuma esa responsabilidad, que es que con las manos y las voluntades, todos podemos ayudar y hacer que nuestra juventud, nuestros niños, practiquen alguna actividad deportiva, independiente si es el básquetbol o no, hacemos mejor sociedad, y construimos un mejor Chile y un mejor Magallanes”, postuló Villena.

¿Cuál fue el principal sello que implantó para el desarrollo del básquetbol?

“Que somos familia, y que el valor de la familia es fundamental. La familia puede ayudar al desarrollo de los hijos, la familia puede ayudar a que la sociedad sea mejor. El valor de la familia, el núcleo familiar, hace manos, hace voluntades. Cómo ayudamos al joven, al niño, a la niña, que no se sientan aislados, que se sientan afortunados y que inviertan bien su tiempo. Que se abran a recibir educación y disciplina. Entonces papá y mamá que asuman su rol, de primeros formadores, la familia es la primera educadora, aquí no es el colegio, la primera educadora es la familia”.

Sus hijos, de hecho, demuestran que estas enseñanzas primero se inculcaron en el hogar y que combinaron tanto las técnicas como los valores del deporte. Daniel, de actuales 38 años, fue seleccionado de Punta Arenas; Pamela, de 35, y Paulina, de 33, llegaron a ser seleccionadas nacionales y finalmente, Cristian, de 28, participó en selecciones menores a nivel regional. Y aunque ellos ya hicieron sus vidas en el norte del país, Christian Villena y su esposa, que también fue dirigente del Club Deportivo Liceo, tienen claro que “nuestro sueño como familia es irnos a vivir a Magallanes. Me pensiono y nos vamos”, concluyó el entrenador desde Santiago.