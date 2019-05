El vicealmirante Arturo Wilson y el Apostadero Naval de Magallanes

Reconocido como uno de los más importantes hidrógrafos de la Armada de Chile. Articulista y escritor, sobresalió como estudioso y organizador de la Marina Mercante Nacional; fue uno de los ideólogos que promovió el desarrollo de una industria y una flota pesquera

Por Víctor Hernández

Fue el último oficial sobreviviente del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa. Amigo y ayudante del capitán Prat en aquella gesta épica del 21 de mayo de 1879. Marino de fuerte temperamento, su vida estuvo repleta de anécdotas y jalonada de sinsabores que no mellaron ni su carácter, ni menoscabaron sus capacidades profesionales. Reconocido como uno de los más importantes hidrógrafos de la Armada de Chile. Articulista y escritor, sobresalió como estudioso y organizador de la Marina Mercante Nacional; fue uno de los ideólogos que promovió el desarrollo de una industria y una flota pesquera. Estaba convencido que el futuro económico del país descansaba en los recursos y riquezas de su mar; principal impulsor de la fundación de la Liga Marítima de Chile, promovió la creación de la “Casa hogar del marinero” y un puerto pesquero experimental en caleta del Membrillo con el propósito, “de conseguir que los productos de la pesca pudieran alcanzar la forma de proporcionar a las clases populares un alimento abundante, barato y nutritivo”.

Incorporación a la Armada y su participación en la guerra

Arturo Wilson Navarrete nació en Santiago el 1 de junio de 1851. Hijo del irlandés Jorge Wilson y de la dama chilena Irene Navarrete Padilla. A instancias del por entonces intendente de la provincia de Colchagua, el aclamado escritor y diplomático Alberto Blest Gana, ingresa como cadete a la Escuela Naval el 10 de marzo de 1866. En sus años mozos prestó servicios en las corbetas “Abtao”, “Chacabuco” y “O’Higgins”. De esta primera época datan varios altercados con los superiores que implicaron sendos arrestos y castigos. Wilson decidió abandonar la carrera naval en agosto de 1875. Por espacio de casi cuatro años, hasta el estallido de la Guerra del Pacífico, se desempeñó como tenedor de libros en Valparaíso, convirtiéndose en uno de los primeros de su especialidad en esa ciudad y en el país.

Al producirse el inicio del conflicto armado con Perú y Bolivia, Wilson solicita su reintegración al servicio. En esa condición lo encuentra el capitán de fragata Arturo Prat, recién nombrado comandante de la goleta “Covadonga”, quien apura su nombramiento y embarque, como se desprende del texto “Marinos ilustres y destacados del pasado”, página 271, del historiador naval Rodrigo Fuenzalida Bade. Luego del saludo protocolar correspondiente, Prat le señala: “Acabo de ver su reincorporación y lo he pedido para mi buque. Como estoy solo a bordo, espero que desde mañana venga a ayudarme para alistar la nave y emprender la campaña”.

Luego de la aciaga y memorable jornada del 21 de mayo de 1879 en que los dos buques más antiguos y frágiles de la Escuadra Chilena, se batieron contra los dos blindados más modernos y poderosos del Perú, lo que significó en lo material, la pérdida en la rada de Iquique de la vieja nave de guerra “Esmeralda” y de ciento cuarenta y un hombres, a causa de los cañones y espolonazos del “Huáscar”. En tanto, en los roqueríos de Punta Gruesa, la pericia del comandante Condell y la tripulación de la “Covadonga”, lograron hacer encallar a la “Independencia”, el barco más grande de la escuadra peruana, restando con ello más de un tercio del poderío naval del país del Rímac. Pero en lo anímico supuso, como plantea Vivian Sievers Zimmerling, en el capítulo V del libro “La dotación inmortal”, página 87, de las ediciones del Museo Naval y Marítimo, que “el combate naval de Iquique fue un triunfo espiritual, una lección de honor que obligó incluso a los indecisos de la época a aportar su esfuerzo en la lucha por la Patria. Todo Chile quiso imitar el ejemplo de aquellos hombres que prefirieron morir antes que rendirse. La dotación de la Esmeralda selló con sangre y muerte el destino de la guerra, que después del combate se inclinó a favor de Chile”.

Wilson fue tomado prisionero y conducido a la localidad de Tarma en la sierra peruana donde permaneció recluido hasta enero de 1880, fecha en que se produjo su retorno a Chile para reencontrarse con sus compañeros. En sus “Memorias”, narrará un sabroso diálogo con el vencedor de Punta Gruesa. Escribe:

“Más tarde, al regresar a Chile, después de canjear los prisioneros chilenos por los del Huáscar y de la Pilcomayo, conversando con el capitán Condell, a este respecto, le pregunté: ¿Porqué había hecho caso omiso de las instrucciones del capitán Prat?, y me respondió: “Porque vi claramente que ustedes, no tenían otra solución que rendirse o irse a pique, por eso me decidí a buscar mejor suerte”.

Su trabajo en la zona austral

En 1886 fue nombrado comandante de la corbeta cañonera “Magallanes”, buque de estación, destinado para atender las necesidades de la población de Punta Arenas y para resguardar la soberanía en la Patagonia occidental. Al mando de esta nave efectuó el primero de ocho levantamientos hidrográficos en la zona austral en un periplo histórico de tres décadas, (1885-1915) tal como lo imaginaron en otras épocas, preclaros marinos del calibre de Francisco Hudson Cárdenas, Francisco Vidal Gormaz, Enrique Simpson Baeza o Ramón Serrano Montaner.

En este período le cupo a Wilson Navarrete tomar parte de la Escuadra que al mando del almirante Luis Uribe Orrego se dirigió a Iquique, con motivo de trasladar los restos de Prat, Serrano y Aldea para depositarlos en el Monumento a los Héroes de la Marina erigido en Valparaíso. Posteriormente, fue designado comandante del crucero “Presidente Pinto”, una de las cinco naves de guerra mandadas a construir por el Presidente Balmaceda para la modernización de la Escuadra Nacional. A su regreso de Francia a donde había viajado para supervisar las terminaciones del referido crucero, fue citado por el Presidente quien le dijo: “Bueno, pues, Wilson, queda usted en libertad para proceder como le guste, que si triunfamos, pues esto no tiene ya más solución que la de las armas, trataremos de arreglar las cosas lo mejor que se pueda y, si no, de aquí al panteón…”

Wilson en la guerra civil de 1891

Las discrepancias entre el poder Ejecutivo y el Legislativo llevaron a la mayor conflagración que registra la historia de Chile cuyo saldo trágico fue la pérdida de diez mil vidas. La mayoría de los integrantes de la Armada Nacional, prestaron apoyo al bando del Congreso, contrario al Presidente Balmaceda. Sin embargo, un reducido grupo de marinos solidarizó desde un principio con las disposiciones del Ejecutivo. Para defender al gobierno, conformaron una flotilla compuesta de los cazatorpederos “Condell” y “Lynch” y del vapor “Imperial”, que actuaba como buque cisterna. De los oficiales que abrazaron la causa balmacedista, se cuentan los nombres, entre otros de Recaredo Amengual, Basilio Rojas, Alberto Fuentes, Juan José Latorre, Juan Esteban López, Carlos Moraga, Luis Pomar, Francisco Rondizzoni, Ramón Serrano, Enrique Simpson, Policarpo Toro, Francisco Vidal Gormaz, Oscar Viel, y Arturo Wilson.

Luego de la derrota de las fuerzas de gobierno en las batallas de Concón y Placilla y consumado el suicidio del Presidente Balmaceda, los vencedores procedieron con las consabidas represalias en contra de las personalidades que representaron al régimen anterior; en la Armada se borró del escalafón a los jefes, oficiales y marineros que pelearon por el fenecido gobierno y se les excluyó del servicio.

Apostadero Naval de Magallanes

El 20 de mayo de 1893 se hizo efectiva una ley de amnistía que permitió a los oficiales que lucharon en el combate naval de Iquique y Punta Gruesa-pese a estar comprometidos en la causa balmacedista de 1891-reincorporarse a la Armada. De esta forma, Wilson pudo desarrollar uno de sus proyectos más anhelados: el estudio hidrográfico del estrecho de Magallanes que implicó el levantamiento de los planos de la bahía de Porvenir y de isla Magadalena, y la elaboración de un detallado informe, luego del estudio del islote de “Cuarenta Días”, que señalaba la necesidad de establecer un completo sistema de faros y balizas en los mares australes, lo que comienza a materializarse con la inauguración del faro Evangelistas en septiembre de 1896.

Además, sugirió a nivel central la creación de una Autoridad Marítima que tuviera autonomía suficiente para asumir la responsabilidad de la utilización de los diversos elementos de señalización marítima, como asimismo, disponer del servicio de buques y escampavías para atender las necesidades de la zona. Inspirado en este propósito, se crea por Decreto Ministerial Nº19 de 30 de mayo de 1896, el denominado Apostadero Naval de Magallanes, cuyo primer comandante fue el entonces Gobernador del Territorio, capitán de navío, Manuel Señoret Astaburuaga.

Más tarde, se determinó que la jefatura del Apostadero fuera prerrogativa exclusiva de la Armada. Así, por Decreto del Ejecutivo Nº1720, refundido en el Ministerio de Guerra y Marina como Nº731 de 20 de abril de 1898, se nombra comandante en jefe del Apostadero al capitán de navío Leoncio Valenzuela Crespo, y mayor de órdenes, al capitán de fragata Víctor Donoso. Esta repartición funcionó en su etapa primigenia en el sector playa de la ciudad, antigua manzana Nº71, colindante a los vetustos muelles de carga y pasajeros.

Contiguo al edificio de la Gobernación Marítima, el Apostadero contaba con cinco galpones, en que sobresalía uno para depósito de carbón, que podía cobijar hasta 2.000 toneladas; otro para guardar boyas y repuestos destinado a la sección de faros y balizas; otro para materiales que requería la Gobernación y los restantes como habitación para marineros de la Capitanía y del Apostadero.

Durante los primeros años prestaron servicios y abastecieron a esta entidad el crucero “Errázuriz”, la cañonera “Magallanes”; las escampavías “Huemul”, “Toro” y “Yáñez”; el transporte “Casma” y la goleta ”María Teresa”.

La Comandancia de esta sección funcionó en el primer piso de la Gobernación Marítima. Más tarde, se instaló en los altos de un inmueble ubicado en la intersección de las actuales calles Lautaro Navarro y Errázuriz, hasta que un incendio ocurrido el 26 de julio de 1910 obligó a su traslado al edificio de calles O”Higgins y Pedro Montt, construcción que fue comprada por la Armada el 12 de septiembre de 1912 a las señoritas Rosa y Laura Gilli en $256.550 pesos de la época. Este clásico edificio, diseñado por el aclamado arquitecto Miguel Bonifetti en 1908, concentró en sus dependencias la Comandancia, la mayoría de órdenes, la comisaría, el servicio médico, la subinspección de faros, el policlínico y el bienestar. Esta figura se mantuvo hasta que el Decreto Supremo Nº172 de 27 de enero de 1944, determinó el cambio de denominación a Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval con asiento en Punta Arenas.

Se cumplía así el sueño de Arturo Wilson Navarrete, el último oficial sobreviviente de la gesta de Iquique, quien, falleciera un 26 de diciembre de 1936, y que sin proponérselo, señaló los pasos a seguir, que determinaron sentar los cimientos de una institucionalidad marítima nacional en el confín austral.