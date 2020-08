El visionario general Ramón Cañas Montalva

Parte I

Por Víctor Hernández, Sociedad

de Escritores de Magallanes

El 12 de agosto de 1977 nos enteramos del fallecimiento del recordado general de División del Ejército de Chile, Ramón Cañas Montalva. De acuerdo a su expediente militar, estuvo vinculado a esa institución castrense durante treinta y nueve años, cinco meses y dieciséis días. De ese total de tiempo, más de la mitad, es decir, veinte años por lo menos, los dedicó a servir en Magallanes.

Debemos consignar que la vida y las realizaciones de este ilustre uniformado forman parte del acervo cultural de los magallánicos. A menudo encontramos antiguos vecinos de la región que cuentan anécdotas sobre este general. Es que a medida que pasan los años, pareciera que el pensamiento y las distintas obras emprendidas en Magallanes por Ramón Cañas Montalva, adquieren mayor significación.

Se trata de un personaje casi mítico, legendario, apreciado por ciudadanos de todas las creencias religiosas y doctrinas políticas. Y sin embargo, sorprende lo poco que se ha publicado sobre él. Revisando antiguas crónicas periodísticas, encontramos el acucioso y documentado informe escrito por el profesor normalista Luis Godoy Gómez, (1928-2016) impreso en El Magallanes, el 13 de enero de 2008 titulado: “El general Ramón Cañas Montalva y la Antártica Chilena”. El citado estudio junto con enumerar los rasgos más importantes de la personalidad del aludido general, revela también, la preocupación esencial en el ideario geopolítico de este oficial: el histórico vínculo que nuestro país mantiene con el continente antártico y del papel protagónico que interpreta Magallanes en esta tríada. No deja de sorprender también, que este reconocimiento intelectual provenga de un consabido pensador marxista como Godoy Gómez, ex regidor y senador comunista que sufrió en carne propia las atrocidades de la represión de la dictadura cívico militar chilena (1973-1990). No debemos olvidar, que fue este maestro en su calidad de concejal de la comuna de Punta Arenas, durante el período 1992-1996, que presentó una moción tendiente a que una importante arteria de la capital regional honrara la memoria de este oficial, lo cual fue aprobado de forma unánime. De esta manera, se originó la Avenida Circunvalación General Ramón Cañas Montalva, que junto al Hotel Militar, el Campo Militar Austral de Ojo Bueno, una sala del Museo Histórico Militar y el antiguo Estadio de la Confederación Deportiva, perpetúan en Punta Arenas, la figura de este ilustre hombre de armas. Todo ello confiere aún más valor a la impronta y al inmenso legado patrimonial y cultural, heredado a las nuevas generaciones por este intelectual y estadista militar.

Algunos trazos biográficos

Nacido en Santiago el 26 de febrero de 1896, a los catorce años ingresó como cadete a la Escuela Militar. El 4 de febrero de 1916 se produjo el primer encuentro de este oficial con la zona austral; con el grado de Teniente 2º es destinado al antiguo Batallón de Infantería Magallanes, en donde participó como secretario en la Comisión Organizadora de Salvataje dirigida por el gobierno chileno y planificado por la Armada Nacional, que fijó en el piloto Luis Pardo y en la dotación de la escampavía Yelcho, el rescate del aventurero y explorador británico Ernest Shackleton y de los tripulantes del buque Endurance, varados desde hacía más de veinte meses en la Antártica. La recuperación de los náufragos, que tuvo repercusión mundial, ocurrió a fines de agosto de 1916 y de ella extrajo Cañas Montalva valiosas conclusiones, que le instaron a profundizar en posteriores estudios sobre el continente helado, escritos que con el correr del tiempo le dieron celebridad nacional.

Durante esta primera destinación consiguió ascender a Teniente 1º. A mediados de 1917 fue trasladado al Regimiento Maipo. En aquella unidad, fue distinguido para representar a Chile en la disciplina de Atletismo, en los Juegos Olímpicos de Amberes, en Bélgica, en 1920. A principios de ese año, es comisionado como Adicto Militar de Chile en Suecia. En este país nórdico, en que vivió cuatro años, emprendió acuciosos estudios de relaciones internacionales, con la tutoría del profesor sueco de la famosa Universidad de Uppsala, Rudolf Kellen y del general alemán Karl Haushofer, considerados los padres de la Geopolítica.

A su regreso al país, tomó parte del movimiento de oficiales que mostró su descontento en el Congreso Nacional por la medida que buscaba establecer una dieta a los parlamentarios, acción que se conoció con el apelativo de “Ruido de sables”, episodio minuciosamente descrito por Raúl Aldunate Phillips, en su libro homónimo. Este incidente no fue óbice para ser nombrado en marzo de 1925, edecán de Su Excelencia, el Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma.

El 13 de abril de 1926 es redestinado con el grado de capitán a Magallanes. Aquí prolongará su estadía por dieciocho años. En octubre de 1929 contrajo matrimonio con la señorita Luisa Isabel Suárez Ladouch, con quien tuvo tres hijos. En el austro cumplió con los requisitos para ascender a mayor, en 1927; a teniente coronel, en 1933; a coronel, en 1938; y, a general de Brigada en 1943. Durante todo este período estuvo ligado al Regimiento de Infantería Nº17 Magallanes, denominado desde el 30 de septiembre de 1937 como Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto.

Ramón Cañas Montalva sobresalió con nitidez entre sus pares por incorporar al Ejército en las distintas actividades de la comunidad. Con su política de abrir la vida de cuartel a la civilidad, se abocó a estimular y promover realizaciones de bienestar social, y, a crear y fomentar variadas campañas de divulgación cultural; el profesor Godoy Gómez señala en su documento que “abrió las puertas del Regimiento Pudeto a la ciudadanía, instaló en él un pequeño zoológico y se habilitó la cancha de patinaje en hielo para el uso público. Los sábados en las tardes se proyectaban filmes en el gimnasio”.

El 16 de noviembre de 1941 fue nombrado comandante de la Región Militar Austral. En esta calidad es ascendido a general de Brigada el 10 de septiembre de 1943. Con este rango participó en los días siguientes en las celebraciones del centenario de la toma de posesión del estrecho de Magallanes, epopeya llevada a efecto un siglo antes por veintidós tripulantes de la goleta Ancud, las que se prolongaron en las distintas festividades acontecidas en el verano de 1944, con la histórica visita que hiciera a la provincia el Presidente de la República, Juan Antonio Ríos Morales, acompañado de su esposa y comitiva ministerial, junto a decenas de personalidades e invitados especiales. En octubre de ese año es transferido a Santiago.

Desde el 2 de agosto de 1947 hasta el 8 de octubre de 1949 desempeñó el cargo de comandante en Jefe del Ejército de Chile. Bajo su mandato, organizó y dirigió la instalación de las primeras dotaciones nacionales en el Territorio Antártico Chileno. Rol protagónico le cupo asesorando al Presidente de la Nación, Gabriel González Videla, convertido en el primer mandatario en el mundo en visitar la Antártica, e inaugurando el 18 de febrero de 1948, la Base Bernardo O´Higgins.

Una vez producido su retiro a fines de 1949, se dedicó a escribir, publicar y difundir su pensamiento sobre el tema antártico. En 1952, bajo el alero de la Universidad de Chile, dictó una serie de conferencias en Santiago y en las distintas capitales provinciales del norte del país, sustentando la tesis: “Imperativo Geopolítico de Chile frente al Pacífico Sur Antártico”. En este contexto, fue el principal ideólogo para que el gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, fundara en 1957 en torno a la Base O´Higgins, la Base científica Teniente Luis Risopatrón, edificada con motivo de conmemorarse el Año Geofísico Internacional.

En este capítulo, trataremos brevemente sobre dos de sus preocupaciones intelectuales de toda la vida. En primer término, sus desvelos por preservar y transmitir a las generaciones venideras, el patrimonio histórico. En segundo término, su visión antártica como el continente del futuro. En la primera de las calidades, solicitó a sucesivos gobiernos, la fundación de parques nacionales. Fruto de estos desvelos, se crearon los de Torres del Paine, Cueva del Milodón y Cueva de la Leona, y se erigieron en Punta Arenas, entre otros, los monumentos a Manuel Bulnes, Bernardo O´Higgins, y El Ovejero.

Reconstrucción del Fuerte Bulnes

A Ramón Cañas Montalva se le considera el gestor que permitió la restauración del Fuerte Bulnes, tarea que le demandó cerca de quince años. El 16 de febrero de 1944, en medio de las celebraciones por el centenario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, el diario La Prensa Austral publicó una entrevista titulada: “Trascendencia de la reconstrucción del Fuerte Bulnes” en que el general Cañas Montalva narró pormenores del proceso de aquella histórica recuperación:

“Fuerte Bulnes es para mí algo así como si hubiese escrito un libro o hubiese logrado una obra plástica a lo que estas tierras y sus hombres se merecen”.

“Al auscultar la grandeza regional a través de un siglo de positivas realizaciones y el tiempo aún virgen para acrecentar ese progreso, comprendí el mérito visionario de la Toma de Posesión y la conveniencia de realzar con toda la magnitud requerida, tan ejemplar e importante acto de la vida nacional”.

“De ahí que, aparejado a mis investigaciones y a los arreglos y actos que venía realizando en el sitio del emplazamiento del Fuerte hubiese pedido oficialmente fondos para su reconstrucción, cuando don José Menéndez Behety tomando la idea ofreció por intermedio del intendente en ese entonces general don Julio Carvallo, costear los gastos”.

“Así fue como un día reunidos en el campamento de Rinconada Bulnes, donde yo estaba en campaña, tomamos el acuerdo definitivo sobre su ejecución, visitando a caballo en esa misma oportunidad, el recinto oficial señalado hasta ese entonces por el sencillo mástil, el monolito recordatorio y el tablón con el nombre de República de Chile, Viva Chile, con que habíamos venido adornando ese simpático lugar desde 1930”.

“No será raro que muy pronto, la fuerza de las expresiones temerarias que encierra, como el imperativo del ejemplo que, para todo chileno significa, lo conviertan en el más “severo de los monumentos nacionales”; monumento donde han de llegar con el tiempo continuadas peregrinaciones, a rendir el debido tributo que se merecen los héroes, las ideas, o las realizaciones audaces, cuando tienen la virtud de hacer grandes y respetados a los pueblos. Circunstancias de las que nos da bastante prueba la Toma de Posesión que recordamos en su reconstrucción”.

“En cuanto al Museo Histórico, Etnográfico, Biblioteca, etc., con que contará el Fuerte, será incrementado a base de lo que podamos obtener principalmente como donaciones. Desde luego, aparte de mis propias colecciones, las que han alcanzado un señalado valor por lo difícil que es obtener lo poco que va quedando de auténtico entre nosotros; tenemos entre otras cosas, el propio reloj de bolsillo y el catalejo usado durante la Expedición, objetos que fueron enviados por el nieto del Capitán Williams, don Héctor Williams. Además, se cuenta ya con el modelo exacto de la Goleta Ancud, mandado a hacer a escala por don José Menéndez Behety, cuadros al óleo de los personajes principales relacionados con esta epopeya, como la copia del cuadro oficial del Fuerte pintado por Cicarelli y que se conserva en el Museo Histórico Nacional en Santiago. También continuamos recibiendo donaciones muy preciadas de gente de la localidad y entre las que figuran dos cuadros con motivos indígenas pintados por la señorita E. Contardi y obsequiados al Museo por su señor padre don Juan Bautista Contardi. Igualmente, la campana que llevará la Capilla ha sido fundida en plaza y obsequiada por la Compañía Interoceánica de Navegación”.

“Si hasta ayer Cabo de Hornos constituía la enmarcación centenaria de nuestra habitual preocupación, el siglo que termina con la celebración centenaria de nuestra visionaria ocupación en Fuerte Bulnes debe significar a su vez la iniciación progresista e incontenible de nuestros esfuerzos en pro de la seguridad y grandeza continental hacia las regiones antárticas llamadas a jugar inequívoca participación en el promisorio futuro de nuestra América”.

Pionero en investigación sobre la Antártica

Desde septiembre de 1931, Ramón Cañas Montalva comenzó a escribir en el diario El Magallanes, sobre la relación histórica que Chile sostiene con la Antártica. Publicó más de trescientos artículos y ensayos sobre Geopolítica. En 1940 fue anfitrión, en uno de los viajes que hiciera al continente blanco, del célebre explorador estadounidense Richard Byrd, quien respaldó al militar chileno en la polémica suscitada, a raíz de los escritos de Cañas Montalva, sobre los supuestos derechos de posesión que Chile mantendría en la Antártica.

El 30 de marzo de 1940, Cañas, con el grado de coronel, publicó un extenso artículo en el diario La Verdad, considerado por los expertos, como precursor a la promulgación del Decreto Nº1747, de 6 de noviembre de 1940, que fijó los límites del actual Territorio Antártico Chileno.

El general Cañas Montalva impulsó la producción bibliográfica a través de la fundación de la Revista Geográfica de Chile, Terra Australis. Por intermedio de esta vía de comunicación, editó varios ensayos que profundizaron en la problemática antártica: “Misión Científica a la Zona Austral-Antártica (1950); ¿Misión o dimisión de Chile en el Pacífico Sur Antártico? (1953); “El valor geopolítico de la posición antártica de Chile” (1953); “La Antártica: visionaria apreciación del General O´Higgins” (1957); “La Política Internacional de Chile frente a los imperativos geopolíticos desprendidos de su trascendente posición en el Pacífico Sur Antártico” (1959).

En 1957, fue designado por el Gobierno de Chile como único delegado en la Conferencia Antártica Mundial realizada en Estocolmo, Suecia.

En su famoso trabajo, editado en 1949, denominado “Algunas reflexiones geopolíticas sobre el presente y futuro de América y de Chile”, sostiene que nos corresponde -en la medida que los gobernantes y los ciudadanos tomen conciencia y voluntad- ser una potencia del “Sur Pacífico”, no de la magnitud de las conductoras que existen en el mundo, sino soberana, indivisible, digna y respetada desde Arica al Polo Austral.

El general Cañas Montalva sintetiza ocho determinantes fundamentales que debe Chile comprender, aceptar y realizar para transformarse en una potencia del “Sur Pacífico”:

a) Traslado al Pacífico, cuna de una nueva era, del centro de gravedad del interés internacional. b) Ubicación geográfica privilegiada en la vertiente andina occidental; con amplios litorales en dicho océano y en la Antártica. c) Soberanía en el flanco de la Antártica que da a la cuenca pacífica. d) Dominio de las grandes rutas marítimas y aéreas austral-antárticas, por ser dueño de los estrechos de Magallanes y de Drake, canal Beagle. e) Posesión de islas avanzadas en el Pacífico: Juan Fernández, Pascua. f) Sólida organización política-económica-militar; potencial humano. g) Morfología, configuración geográfica; todo el territorio en un gran aeródromo; bases navales.

h) Riquezas naturales; grandes posibilidades industriales, en particular industria pesada, carbón, petróleo, minerales de hierro, cobre, y nitratos.