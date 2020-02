El yate Patagonia gana regata Desafío Cabo de Hornos

Pese a que la condición climática obligó a cambiar una parte del programa, un chileno se coronó ganador de la II versión de la regata Desafío Cabo de Hornos, que se desarrolló durante una semana.

Ricardo Ramirez se convirtió en el bicampeón de la competencia, al ganar de forma invicta luego de las tres regatas corridas, de cinco programadas. El chileno navegó en su yate Patagonia junto a sus hijos Benjamín, Ricardo y Juan Pablo.

El clima no ayudó mucho a esto, ya que la última jornada que unía a Puerto Toro con Puerto Williams no se pudo realizar porque no sopló viento en el canal Beagle. Y los participantes tuvieron que navegar más de cinco horas a Puerto Williams sin poder largar.

La regata contó con la participación de catorce embarcaciones, provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia y tres de nuestro país. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el casino de oficiales de la Armada de Chile en Puerto Williams, donde fueron premiados todos los yates participantes.