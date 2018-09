Elena Rada y premio Mujer Impacta: “Ojalá sirva para que las personas que quieran hacerse socios y cooperar se acerquen”

La semana pasada, la presidenta del Hogar Cavirata, Elena Rada Donath, se convirtió en la primera magallánica en ser distinguida con el premio Mujer Impacta, organización del mismo nombre que lleva seis años valorando el trabajo de mujeres con “historias que cambian el mundo”, como reza su lema. En el Hotel Cumbres, en Santiago, Rada fue una de las siete distinguidas con este reconocimiento, el que dedicó a sus hijos, su familia, los socios y “a toda la gente que nos colabora”.

“Realmente, la impactada fui yo, no tenía idea de este premio. Cuando me llamaron para informarme quedé asustada, porque no lo esperaba. Fui a Santiago, allá hubo tres días de distintos actos, pero fue algo muy importante, muy lindo, porque tuve la oportunidad de conocer a tantas mujeres, que trabajan en forma totalmente voluntaria: hay profesionales, estudiantes, dueñas de casa, que aparte de sus labores cotidianas, entregan tanto en forma voluntaria para la comunidad”, destacó Elena Rada, que en mayo cumplió 90 años y se mantiene con el mismo entusiasmo con el que empezó.

Hace 25 años que se hizo cargo del Hogar Cavirata, tras la muerte de su padre, quien fue el que lo creó, y durante todo este tiempo ha brindado su apoyo a “gente que están carentes de todo, sin familiares, que tienen las pensiones mínimas, sin casa. Lo más gratificante es cuando al hogar llega alguna persona angustiada por su situación y poder ingresarla al hogar y darle lo que en realidad no podría obtener de ninguna manera para seguir el día a día, porque es gente que vive angustiada por el poder sobrevivir”, afirmó.

Sin embargo, en este hogar, que atiende a una veintena de adultos mayores, apoyo no sobra. Es por ello que Elena Rada aprovecha esta distinción para decirle a la comunidad que no se olvide del Hogar Cavirata. “Ojalá esta difusión sirva para que las personas que quieran hacerse socios y quieran cooperar, se acerquen. Atendemos todas las mañanas, de 9 a 12 y que nos ayuden a seguir con esta tarea. No tenemos muchos socios, porque no es fácil que la gente continuamente aporte, a veces se olvida. Todos los días estamos tratando de captar algún socio. Los invito a que se acerquen al hogar para que conozcan la labor que estamos haciendo”, concluyó.