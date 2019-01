Eliana Astorga regresa en gloria y majestad a la Cormupa

La profesional asumió ayer la Unidad de Control de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Ingeniero en Administración de Empresas de profesión, con mención en Finanzas y Auditorías, la porvenireña Eiliana Alejandra Astorga España, regresó a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

La misma entidad a la que hace años le ganó un juicio laboral, obteniendo una millonaria indemnización.

Esto no cuenta para el actual secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez, quien es de la idea del “borrón y cuenta nueva”.

Consultado por La Prensa Austral sobre la contratación de la profesional, no solamente lo confirmó sino que respaldó el trabajo para el cual la buscó: “La parte de atrás, el pasado, no me interesa ni tampoco el tema político. Lo que quiero es una profesional que cumpla los objetivos que yo quiero, en control interno, que tenga las capacidades y sea confiable”.

Mirando para atrás no se construye, fue la reflexión de Alvarez. “La busqué en mi administración porque ella cumple con el perfil que quiero, para que asuma en control interno”.

Ex administradora

En mayo de 2013 el entonces alcalde Emilio Boccazzi la eligió para ocupar el cargo de Administrador Municipal, destacó la experiencia profesional de la mujer en auditoria financiera, gestión o seguimiento de proyectos y mejoramiento de la calidad en gestión.

Además, Astorga trabajó en la Universidad de Magallanes en administración y finanzas y fue analista en balances presupuestarios municipales regionales del gobierno regional.

Mucho antes, en marzo de 2015, le ganó un juicio laboral a la Corporación Municipal de Punta Arenas, desvinculada en julio de 2014 del cargo de jefa del Departamento de Control de dicha institución. Acusó vulneración de derechos fundamentales, despido injustificado y hostigamiento laboral.