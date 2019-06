Eliminación de suplencias por licencias médicas menores a 30 días en hospital, moviliza a trabajadores de la salud

La Asociación de Funcionarios Técnicos del Servicio Salud entregó petitorio al director (s) del centro asistencial.

Fue la falta de respuestas concretas y el incumplimiento de acuerdos, lo que empujó a los trabajadores de la Asociación de Funcionarios Técnicos del Servicio de Salud (Fentess) a manifestarse, exigiendo respuestas a sus demandas. Alrededor de las 8 horas de este lunes los funcionarios portando pancartas y carteles, llegaron hasta las oficinas del director (s) del Hospital Clínico, Sadoc Ramírez, para hacer entrega de un petitorio por escrito. Luego de la movilización, el director del Servicio de Salud, Nelson Reyes, comprometió soluciones.

El conflicto se genera por las medidas implementadas por parte de la dirección del Hospital Clínico ante la instrucción del Minsal por restringir el gasto. Acusan que las medidas han impactado en las condiciones de trabajo del personal.

El presidente de la Asociación de Funcionarios, Luis Muñoz Villarroel, dijo que “se eliminan las suplencias por licencias médicas menores a 30 días, lo que implica una sobrecarga laboral importante para quienes deben continuar trabajando”, añadiendo que nuestro trabajo es muy demandante porque la atención al usuario se debe mantener igual. Además, el instructivo restringe las posibilidades de los funcionarios de solicitar días administrativos.

La situación de pabellones

Otro de los temas planteados fue la situación de los pabellones, donde la asociación de trabajadores solicitó investigar la falta sistemática de “los profesionales médicos en los turnos de residente, dejando sin cubrir las ausencias, lo cual se ha dado en las unidades de Paciente Crítico, Urgencia y el último el día 5 de junio en la unidad de Pabellones Quirúrgicos, donde el tumo quedó descubierto desde las 17 horas por la falta del profesional médico anestesista, debido al ausentismo en los turnos de urgencia sin tener una solución por parte de la dirección”.

Además demandan investigar las faltas en el manejo de las denuncias por maltrato, a lo largo del tiempo, lo que ha originado una percepción de impunidad al momento de denunciar a un profesional o a un directivo.

La solución

Nelson Reyes, jefe del Servicio de Salud, reconoció que la situación se genera por un instructivo elaborado por el director del Hospital Clínico, en base a un oficio emanado desde el Minsal destinado a reducir los gastos, en el cual se plantea la eliminación de los reemplazos y las autorizaciones para los feriados.

“Al director le faltó conversar con los gremios, porque acá hay una mesa de trabajo aunque el hospital es autogestionado y las medidas las debe implementar el director. El instructivo debe ser revisado para que los funcionarios no se sientan vulnerados en sus derechos, porque el día administrativo es un derecho y no se puede prohibir. Las medidas no se van a implementar hasta agosto, en que se comenzará a trabajar para ver cómo se puede hacer”. En relación a los pabellones, Reyes enfatizó que es una situación que tendrán que evaluar.