Emilio Boccazzi: “Se entrega un conjunto de diapositivas, pero no un cuadro claro de inversiones”

“Noto que se entrega un conjunto de diapositivas, pero no se entrega un cuadro que diga: ‘Las inversiones aseguradas son éstas y no están incluidas en el presupuesto’. Por lo tanto, hay bastante de improvisación y esto no lo digo yo, sino uno de los propios alcaldes de la Coalición”.

Así lo sostuvo el presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Regional, Emilio Boccazzi, tras participar en la reunión en que la intendenta María Teresa Castañón informó a los integrantes de la comisión de Presupuesto del Core los alcances del Plan Magallanes.

“La reunión partió con casi una hora de retraso, pero uno entiende la agenda de la autoridad. Se nos dio a conocer un plan que no tiene mucha movilidad, según la intendenta, o sea, no tendríamos posibilidad de hacer un gran aporte. Segundo, se cercenan obras que son sumamente importantes para la comuna y la región. Uno en la vida, efectivamente, tiene que cumplir con las necesidades más básicas, pero también tiene que proyectarse, tal como lo hacen las familias”, declaró.

Asimismo dijo que habían muchos proyectos de continuidad y otros que ya están comprometidos.

Para Boccazzi, la pregunta del millón es si se va a continuar con la inversión sostenida que estaba teniendo Magallanes con el Pedze o no. “Lo que sí me parece destacable es que se vayan a construir más viviendas y así se lo señalé. Las megas inversiones son las que me preocupan. Es importante el muelle multipropósito en Puerto Williams, el Centro Antártico, una infraestructura deportiva tan bonita en Punta Arenas como la que tiene Natales”, manifestó.

Sello social

La intendenta Castañón insistió en que el plan que anunció Piñera tiene un claro corte social, buscando hacerse cago, por ejemplo, de las más de 3 mil personas sin casa propia que hay en Magallanes.

Respondiendo a las múltiples críticas que ha recibido por el amplio desconocimiento que existía del contenido del Plan Magallanes, María Teresa Castañón inició una ronda de reuniones con diversos actores del quehacer regional. Pero, quiso acotar: “Aclaro que yo ya tuve reuniones con los alcaldes, donde varios de ellos me hicieron ver cuáles eran las necesidades de sus comunas y son las que incluimos en el plan como obras emblemáticas, lo que no significa que hayan otras obras que son importantes para nuestros alcaldes que también las podamos incluir, esa es ya una segunda conversación y es lo que vamos a hacer ahora”, puntualizó.

Sobre la precariedad del plan, apuntó: “Tenemos del orden de diez o más proyectos nuevos, muchos son de arrastre, pero yo creo que los nuevos también son de alto impacto. Nosotros tenemos una deuda con nuestros niños, por lo tanto también son prioridad las residencias que vamos a construir. Acá el sello social es muy fuerte pero eso no significa que vamos a dejar obras de infraestructura que son importantes de lado”, subrayó.

Ríspoli

El consejero regional de la Udi, Antonio Ríspoli señaló que la reunión con la intendenta estaba agendada de la semana pasada.

“Ella nos explicó el problema que hay con el Plan Especial de Zonas Extremas y el FNDR. Nos dijo que se van a respetar todos los proyectos que estaban priorizados. En el Pedze, hay muchos proyectos que ya están ejecutados y hay otros que están en etapa de diseño, pero las platas van a continuar y todo lo que está aprobado se va a hacer”, sostuvo.

Ríspoli indicó que la intendenta se iba a reunir con los alcaldes y aseguró: “Todo es susceptible a cambio”.