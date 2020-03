Emilio Leppe: “Rescato la oportunidad que Dios me dio de seguir con vida y la incondicionalidad de mis padres”

Ha sido sometido a múltiples cirugías, que le han permitido ganar independencia.

A un año del violento accidente de tránsito que lo dejó parapléjico, Emilio Leppe Núñez (27) volvió al Hospital Clínico para de nuevo ser intervenido quirúrgicamente. En su largo proceso de rehabilitación ha contado con el apoyo de distintos especialistas. El 12 de marzo de 2019, mientras conducía su moto, protagonizó una colisión en el cruce de Avenida Costanera con José Velastegui, sector Playa Norte, que lo dejó al borde de la muerte.

Desde hace varias semanas se encuentra hospitalizado, donde ha sido sometido a varios procedimientos médicos para curar las heridas generadas durante su hospitalización, debido a los prolongados períodos en cama.

A un año del accidente, el joven tiene un ánimo que contagia y aunque ha sido un período complejo valoriza la oportunidad de estar vivo. “Rescato la oportunidad que Dios me dio de seguir con vida, la incondicionalidad de mis padres y de todas las personas, el cariño de la gente, la ayuda profesional y humana del Hospital Clínico… En este proceso uno aprende mucho y ve la vida de otra manera, me di cuenta de lo hermoso y simple de la vida, se puede ser feliz con tan poco y me di cuenta que en realidad amo mi vida y mi entorno”, reflexionó.

Lentamente ha ido superando los sombríos pronósticos médicos. Para ello ha trabajado fuertemente con terapeutas ocupacionales y con kinesiólogo, desde el pasado lunes. Además está en proceso de evaluación de sus brazos y es que ha logrado recuperar la movilidad, más allá de los temores del equipo médico.

Sobre sus planes a futuro, Leppe responde que espera continuar con la recuperación de sus lesiones y prepararse para el diario vivir. “Una vez que tenga y pueda usar la silla de ruedas, viene el proceso en el Centro de Rehabilitación, y de ahí viene la reincorporación al ‘mundo exterior’”, señala entre risas. En todo caso sabe que es y seguirá siendo una dura batalla, aunque a la vez reconoce que “no estoy solo y tengo muchas ganas”.

Sueña con llegar a hacer todas las cosas por sí mismo, ser lo más independiente posible y que estar en silla de ruedas no sea impedimento para “poder lavarme, comer, cocinar, salir a pasear, trabajar, compartir”.

A raíz de la feroz colisión, Leppe salió eyectado de su moto, terminando en la calzada opuesta de la Avenida Costanera del Estrecho.