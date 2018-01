Emotiva certificación vivieron 104 emprendedores

Roberto Vilches Silva

rvilches@laprensaaustral.cl

Mónica Díaz fue una de las beneficiadas del programa del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), que entrega talleres de capacitación, asesoría comercial y un aporte económico para iniciar un emprendimiento, por lo que esta mujer trabajadora se subió al escenario para compartir su experiencia con todos los presentes, pero al momento de recordar el apoyo que le prestó este organismo, la emoción se le coló por la garganta y no pudo continuar, los asistentes le brindaron un fuerte aplauso para instarla a terminar con su discurso y así fue.

Esta es una de las miles de historias de esfuerzo que alberga nuestra región, las que se vieron representadas en los 104 nuevos emprendedores, de los niveles básico y avanzado, que fueron certificados por el director nacional del Fosis, Cristián Troncoso, quien señaló que la misión de este organismo es contribuir a que las familias de nuestro país puedan mejorar sus condiciones de vida y salir de las situa-ciones de vulnerabilidad.

Es el caso de Yasna Sánchez, quien vive en la población Nelda Panicucci, en el sector sur de la ciudad, lugar en el que desarrolla su emprendimiento ligado al rubro de la alimentación: “Entré de ‘chiripa’, ya que una amiga me inscribió y si bien el primer año quedé fuera, en el segundo año me llamaron” calificando de una excelente experiencia su ingreso a este fondo “de partida nos enseñaron a sacar nuestros costos, para no andar regalando nuestro trabajo y así valorizarnos. Después nos entregaron la maquinaria necesaria para mejorar la producción y también recibimos un aporte para invertir en los insumos”.

Uno de los pocos hombres presentes en esta actividad fue Osvaldo Ojeda, soldador calificado especializado en maquinarias, que gracias al consejo de un amigo comenzó a participar de este programa: “Al principio entré por curiosidad, ya que quería aprender a soldar, pero después me encontré con la motivación de mis compañeros y profesores, los que me ayudaron demasiado en mi formación”.

Además quiso dejar en claro cómo cambió su vida al emprender este nuevo desafío: “Desde que entré al Fosis me comenzaron a llamar de más trabajos y pude contar con he-rramientas de primer nivel, además cada vez me siento más cerca de tener mi propio taller”.

A esta actividad asistió la máxima autoridad a nivel nacional de este servicio relacionado al Ministerio de Desarrollo Social, Cristián Troncoso, quien detalló la diferencia de los programas en los que participaron los emprendedores: “El primer nivel está dirigido a las personas que tienen una idea de negocio pero aún no lo materializan y nosotros les colaboramos a convertir esa idea en un emprendimiento. Respecto del segundo nivel es para quienes ya tienen una trayectoria como usua-rios del Fosis pero necesitan un nuevo empujón y para ello ponemos a disposición un nuevo fondo económico”.

Sobre las características que tienen los emprendedores de nuestra región señaló que en caso de Magallanes, la mayoría de los proyectos tiene directa relación con el rescate cultural y la preocupación por el medioam-

biente” pero aprovechó la ocasión para destacar la participación que ha tenido este programa a nivel regional: “Nuestra misión comenzó en 2014 y luego de cuatro años podemos decir con orgullo que son más de 2.800 los magallánicos que fueron parte de los diferentes programas del Fosis”, enfatizando que esta ayuda no sólo era para los emprendedores, sino también para sus familias.