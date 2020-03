Emplazan a renunciar al presidente del Core por publicación que incitaría a la violencia

Una agitada sesión del Consejo Regional se vivió ayer en el salón Nelda Panicucci, ya que el consejero Juan Vukusich le pidió dar un paso al costado a Alejandro Kusanovic por publicar en su “Facebook” una fotografía de una pistola con la leyenda “una buena vacuna contra el desorden”.

La séptima sesión del Consejo Regional (Core) vivió ayer una polémica jornada tras la petición formal del consejero Juan Vukusich Covacich para que renuncie el presidente del Core, Alejandro Kusanovic Glusevic.

Esto, debido a una serie de publicaciones que realizó el también presidente de la CPC Magallanes en su Facebook donde incitaría a la violencia. En la publicación (ver foto), se puede ver una pistola calibre 44 con una leyenda que decía, antes que borrara su publicación, “Smith and Wesson modelo 29, calibre 44 Magnum, una buena vacuna para el desorden”.

Ante tamaña publicación en las redes sociales de Kusanovic, el consejero Juan Vukusich acotó: “Me parece muy grave que el presidente del Consejo Regional plantee que la solución para el desorden es una pistola y unas balas. Está bien que él se crea que es el sheriff de Magallanes, pero no estamos viviendo en el viejo oeste”, dijo el consejero.

Además, Vukusich agregó que “no es posible que cuando él da la explicación diga que fue sacado de contexto, porque las excusas agravan las faltas. Eso lo dice porque el gobierno no ha sido capaz de encontrar el orden público, que yo comparto, pero no se puede plantear que un revólver en manos de civiles sea una solución, eso no va con el espíritu del Consejo Regional, no pueden existir este tipo de amenazas”.

Ante la petición de renuncia del consejero, Kusanovic se defendió diciendo que “cuando el Estado no está cumpliendo con la labor de mantener el orden público, caemos en la autodefensa y eso es grave, porque van a morir personas y será el Estado el culpable por no mantener el orden y la seguridad pública”.

“Dije que es un buen método de defensa, nada más, pensando en lo que está pasando, pero sólo como método de defensa”, agregó el empresario.

– ¿Y va a renunciar?

– “No, yo no me doy por aludido. Creo que lo he hecho muy bien, además que yo no estoy con un partido que avala la violencia (PC)”.