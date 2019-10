Empleados fiscales llaman a paro sin posibilidad de diálogo mientras militares sigan en las calles

Para hoy y mañana

El hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera haya puesto en manos del Ejército el orden y la seguridad pública provocó que las asociaciones de funcionarios de los distintos servicios públicos pierdan toda consideración con la actual administración, al haber supeditado “el poder político al poder militar”. Es por ello, que llamaron a un paro total de actividades para hoy y mañana.

“Esto nos parece que no sólo rompe toda la posibilidad de diálogo social si no que además es una abierta y franca provocación que no contribuye en nada para generar condiciones para restablecer la paz y seguridad”, dijo la presidenta regional de la Asociación de Funcionarios Fiscales (Anef), Doris Sandoval.

Así se lo manifestaron al intendente José Fernández, exigiéndole que se derogue el artículo 485 que declara el Estado de Excepción para Punta Arenas, ya que no reconocen autoridad en el general Jorge Peña.

Responsabilizaron de cualquier vulneración de derechos fundamentales que se pueden producir en este marco a la autoridad política que tomó la decisión.

Entre los servicios que asistieron están Ambiente, Salud, Vivienda, Educación, Junji, Aduanas, Obras Públicas, Agricultura, Transporte y otros sindicatos de trabajadores como el de Enap Magallanes, Universidad de Magallanes y Colegio de Profesores y el movimiento social No+AFP.

Turnos éticos

Los funcionarios de la Salud informaron que ya están coordinados los turnos éticos para los dos días de paro. La Asociación de Funcionarios/as de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ajunji, en horas de la tarde dio a conocer que adherían al paro pero que sus asociados no realizarán turnos éticos.

Aduaneros se suman a paro convocado por Anef

Durante la presente jornada un 90% de los 94 trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Punta Arenas se plegarán al paro a nivel país, por 48 horas, convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

La medida implica que no se realizarán las tareas de envío y recepción de carga -exceptuando las de hospitales y abastecimiento de la región-, particularmente en lo que respecta al aeropuerto de nuestra ciudad y Zona Franca.