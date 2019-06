Emprendedores consolidan sus negocios con apoyo estatal

“El apoyo que me dio Fosis fue grande porque ahora me encuentro con una tienda en el centro. Me dio las herramientas para ampliar mi rubro. Estoy trabajando formalizada hace un tiempo y estuve en dos programas, en el semilla y en el avanzado, que me ayudaron muchísimo”, destacó Priscilla Alveal. Piezas a telar, fieltro, lana y macramé ofrece en su tienda “Madre Vida”, en el local N°24 de la Galería Patagona de Punta Arenas.

Por su parte, Mario Mansilla, quien se dedica a la construcción en general, ejecutando trabajos de carpintería, albañilería y gasfitería, sostuvo que “me sirvió para renovar mis herramientas, porque muchas de ellas estaban vencidas o se me habían echado a perder. Con el proyecto pude reabastecerme de buenas herramientas para trabajar mejor y obviamente para que los clientes queden contentos”.

En este programa Yo Emprendo Avanzado los usuarios y usuarias han superado dos peldaños de lo que entrega el servicio -semilla y básico- , al invertirse más de 46 millones de pesos para que estas 54 personas sean capacitadas y mejoren sus emprendimientos, manifestó la seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva.

Por su parte, el director regional del Fosis, Hernán Soto, afirmó que algunas de estas personas han iniciado su camino del emprendimiento con sólo una idea de negocio hasta llegar a consolidarlo, aprovechando al máximo los talleres de capacitación, las asesorías y el financiamiento de estas iniciativas.

Este programa, ejecutado por la consultora Brunswick, apoyó diversos rubros, siendo los principales los de alimentación (panadería, repostería, elaboración de productos alimenticios en general), construcción, artesanía, confección, mecánica, peluquería, entre otros.