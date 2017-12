Emprendedores regionales se la juegan con innovadores concursos llenos del espíritu navideño

A sólo un par de horas de que las familias de todo el mundo celebren una nueva Navidad, siempre es bueno recordar que esta fecha no sólo se trata de compras y regalos, sino también nos entrega la posibilidad de compartir momentos inolvidables junto a nuestras familias y seres queridos.

Pero existen muchos magallánicos que aprovechan estos días para llenarse del espíritu navideño y compartirlo con las familias más necesitadas a través de diferentes actos solidarios.

Es el caso de algunos emprendedores de nuestra región que decidieron acompañar sus concursos navideños con iniciativas ejemplares, uno de los que más ha causado sensación es el de Jesús Fuentealba Rojas, dueño y creador de la Tienda El Fénix Spa, la que se encarga de entregar servicios integrales a los teléfonos celulares, como cambios de pantallas, arreglos internos de estos dispositivos y solucionar las diferentes dudas de los clientes.

Lo que nació como un proyecto para este joven, hoy es una realidad y en agradecimiento de todos quienes han requerido sus servicios es que donará tres canastas familiares a las personas que más lo necesiten, además de sortear un Iphone 7 Plus entre todos quienes realicen un Me Gusta a su página de Facebook “Servicio Técnico El Fénix”.

Otro de ellos es el de Javier Mayorga Vera, nacido en el barrio Sur y dueño de La Tabla Restobar, un emprendimiento que se inició en la calle Bories en 2006, pero luego de que un incendio arrasara con todo el local en 2012, se instaló en Ignacio Carrera Pinto lugar en el que se transformaron en una de las opciones preferidas por los comensales magallánicos.

Por esta razón, año a año retribuyen esta preferencia a través de la entrega de canastas de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad, aunque este año tienen una propuesta distinta en la forma pero igual de solidaria en su fondo “este 2017 iniciamos una campaña denominada “Ayúdanos a Ayudar” con el objetivo regalar 10 canastas familiares a quienes realmente lo necesiten, por lo que invitamos a todos nuestros clientes a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag #YOAYUDO y etiquetando a quienes les gustaría que recibieran nuestra donación”.

Las mujeres han demostrado por años estar presentes en varios aspectos laborales y un ejemplo de ello es la médico veterinario Libby Saavedra, quien luego de recorrer varios países volvió a la región y se dio cuenta que no existía ninguna hamburguesería de primer nivel.

Así que decidió crear Burguet Hamburguesas Gourmet el año 2017 y para celebrar esta Navidad con toda la comunidad magallánica decidió sortear tres premios para compartir en familia dentro de sus instalaciones a todos quienes ingresen al Fanpage del mismo nombre del local, simplemente comentando una publicación en Facebook .

