Emprendimientos de frutos secos y productos naturales se abren paso para una alimentación más saludable

En estos tiempos de pandemia en el que muchos negocios han zozobrado, también han aparecido otros emprendimientos, muy ligados a mejorar la nutrición de las personas. En especial porque una buena alimentación es fundamental para mejorar las defensas, que en esta época ha cobrado relevancia. Y los productos naturales, en particular los frutos secos, se han abierto paso en el último tiempo.

Además de negocios ya consolidados como Envasadora Aysén y Pachamama, han surgido pequeños negocios, que cuentan con una creciente clientela. En pleno centro de Punta Arenas, en Bories 546, funciona desde hace un mes y medio, Mejor X Gramos, con una gran variedad de frutos secos, legumbres, frutos deshidratados y aliños, los que son vendidos a granel.

Cynthia Diedrichs y su esposo César Cifuentes están a cargo de este local, que es atendido también por su hija Thiare. “Vimos la necesidad de poder tener un negocio en el que se pudieran vender productos a granel, y que la gente pudiera comprar lo que necesite y no lo que el envase pide. Y queríamos que el negocio no contaminara, fuera ecológico y eficiente, por lo que no damos bolsas plásticas y la idea es que la gente viniera con sus propios envases o nosotros darles bolsas de papel”, destacó.

Los productos son amplios: frutos secos, deshidratados, confitados, arroz, yerba mate, carne de soya, aliños, mermeladas y sirup (salsa para hacer postres o tragos como calafate sour).

“Los frutos secos no aportan una gran cantidad de proteínas en el organismo, son altos en fibra y ayudan en la digestión, dependiendo del tipo de fruto seco, por ejemplo, las pepas de zapallo ayudan en los hombres a prevenir el cáncer de próstata, comiendo dos cucharadas al día. La carne de soya, al no tener proteínas animales, ayuda mucho más a absorber nutrientes y aminoácidos esenciales, pero sin la grasa que tiene la carne propiamente tal”.

Otros productos son el goji, que se consume mucho como té y una gran variedad de maní confitado con mango, arándano, plátano, café, sésamo, frutilla; con merkén, orégano. “También tenemos jengibre que al ser confitado le da una mezcla muy rica; el cardamomo entero, que es muy difícil de encontrar, es una semilla con la que se puede preparar desde te chai a carne de pollo, para distintas recetas porque tiene un aroma bastante cítrico”, agregó Cynthia Diedrichs.

El local cuenta con venta presencial y por delivery, que se puede coordinar por la página www.cdpatagonia.com o por la cuenta de Instagram _mejorxgr_ y dentro del radio urbano tiene un costo de 2 mil pesos sobre la venta y de 3.500 pesos en sectores periféricos como Barranco Amarillo o Río Seco.

La dueña del negocio destaca que si bien bajaron las ventas presenciales, aumentaron en su versión online, porque “hay una gran población de adultos jóvenes, que se está preocupando mucho de su salud, de bajar los niveles de colesterol, triglicéridos y para eso, los frutos secos son súper buenos”.

Good Energy Snacks

Otro local, que funciona a través de pedidos, es Good Energy Snacks, que tiene servicios de delivery gratis los martes y jueves, dependiendo de los pedidos. Entre los frutos secos con los que trabajan están almendras, maní confitado, nueces, maní salado y tostado, pistacho, castaña cajú, avellana europea, pasas rubias y morenas, semillas de chía, linaza y maravilla; y cereales como harina integral y de linaza, salvado de avena y avena normal; higos, mango y cranberry. Para contactos, comunicarse al whatsapp +56958638288.

Importancia de incorporar frutos secos a la dieta

La nutricionista Camila Ramos destaca la importancia de incorporar frutos secos en la dieta. “Es un buen alimento, el cual es buena fuente de grasas de buena calidad y de minerales”, aunque al mismo tiempo, advierte que “lo importante siempre es tener claro la porción que se puede consumir, la cual se debe adaptar y adecuar a los requerimientos de cada persona. Se tiende a consumir una porción excesiva de éstos, lo que implica un exceso de nutrientes que finalmente igual puede llevar a una malnutrición por exceso. También se tiende a dejar dentro de estos mix la pasa que finalmente es uva deshidratada, por lo cual también aporta otros nutrientes como los hidratos de carbono”.

En cuanto a su consumo, la nutricionista recomienda que “se puede usar como colación o complementarlos con otros alimentos. También es importante destacar que una forma de que se potencie la absorción de los nutrientes de estos alimentos es realizando la ‘activación’, que se basa principalmente en remojar los alimentos y luego consumirlos, en las personas vegetarianas/veganas es importante recalcar estos procesos”, concluyó.