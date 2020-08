Empresario acusa maltrato en procedimiento de funcionarios de Aduanas en el aeropuerto

Al retirar su equipaje un fiscalizador de dicho servicio le señaló que el perro antidroga había olido su maleta y que por lo tanto debía someterse a revisión, pero dice que le indicó primero la mochila que él traía como equipaje de mano. Director regional de Aduanas sostuvo que siempre hay controles aleatorios y que si debe formular alguna denuncia puede hacerlo.

“Estoy consciente que uno puede ser fiscalizador y yo lo he sido, pero la forma y el hecho de como ocurrió no me parece”, reflexiona el empresario Eduardo Scott, refiriéndose al momento que vivió el pasado viernes al llegar en el vuelo de itinerario desde Santiago a Punta Arenas y luego de haber retirado su maleta desde la cinta fuera abordado por un funcionario de Aduanas con un trato que no le parece y argumentando que el perro antidrogas había olfateado su maleta y debía ser revisada.

Ello ocurrió cuando se alistaba a traspasar la puerta de salida al exterior desde el terminal de pasajeros. Antes de retirar su maleta ya había pasado el control con personal de la PDI, que también estaba con su can antinarcóticos y sometido al control en el cordón sanitario con Salud.

Eduardo Scott relata que a bordo del avión viajó con su mochila personal y una pequeña maleta de mano, pero esperó en la sala de pasajeros la descarga del equipaje que venía en bodega y su maleta fue una de las primeras en salir.

“Cuando me retiraba se me acerca un funcionario de Aduanas y me pregunta cuál es mi dirección y yo le digo antes buenas tardes y enseguida mi dirección. El me pregunta usted es consumidor de droga o ha consumido droga y allí me molesté y le niego que consuma ante lo cual me señala: nuestro perro de Aduanas, por la parte exterior de la cinta, marcó su maleta y tenemos que revisarla”, narra Scott.

“Ahí saqué mi celular para grabar el procedimiento, el funcionario se molestó y me llevaron a otra sala asumiendo que no quería que la gente viera el momento. Me pidieron subir el equipaje y lo primero que revisa es mi mochila de mano y halló un frasco con pastillas que tomo para el estómago y él me dice: esto puede ser lo que detectó el perro en la cinta y resulta que era mi mochila de mano. Siguió revisando y llega otro funcionario quien graba con su celular”, dice.

Señala que acá detectó que hubo un abuso y gritos, pero que nunca ha tenido problemas cuando ha sido fiscalizado y menos por drogas. “Les dije que me llamaba la atención porque había dos perros y ambos trabajaban por dentro de la cinta. Pedí un libro de reclamo y me dijeron que debía esperar media hora porque el libro estaba en otra oficina, pero me pasaron un libro nuevo que no tenía ni timbre y ante ello veré la forma de pedir audiencia ante Aduanas para exponer lo ocurrido”, afirma.

Director de Aduanas

Consultado por este hecho, el director regional de Aduanas, Rodolfo Valenzuela, explica que “siempre estamos controlando gente de manera aleatoria. Si hubo maltrato debe hacer llegar el reclamo o por ley del Lobby pedir la audiencia y se investigará el procedimiento”.

Añade que también toda persona puede escribir correo electrónico a tramitesparenas@aduanas.cl para realizar las consultas pertinentes, pero insiste que permanentemente se están realizando fiscalizaciones a los pasajeros que llegan al aeropuerto y que gracias a este trabajo en el presente año se han incautado cerca de seis kilos de droga.