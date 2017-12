Empresario que sufrió robo de cheques acusa negligencia de banco por hacer efectivo pago a terceros sin verificar si firmas eran falsas

Un año para el olvido es el que a contar de marzo ha debido sobrellevar el empresario magallánico Nelson Lepe Agüero (52), quien en dicho mes fue víctima del robo de cheques que antisociales hicieron efectivos a razón de cobros que bordearon los 25 millones de pesos desde la cuenta corriente que mantiene hace 30 años en el Banco Chile, entidad que hasta ahora y según relató en conversación con La Prensa Austral, no le ha brindado apoyo alguno para recuperar todo su dinero.

Según consta en el parte denuncia presentado ante Carabineros el jueves 16 de marzo y que derivó finalmente hasta la Fiscalía Local (bajo la causa Ruc 1700259093-K por “otros delitos ley de cuentas corrientes bancarias o cheques”), todo comenzó cuando a inicios de aquel mes (el domingo 5), tras salir del supermercado Unimarc de Avenida España (esquina Enrique Abello) para abordar su camioneta Dodge Ram modelo 1500, Lepe Agüero advirtió daños en el cierre centralizado.

Reembolso parcial

Hasta ahí, un hecho que no asoció al robo y cobro de sus cheques sino hasta el lunes 13 de ese mes, cuando al revisar su cuenta corriente se percató del giro de 7 documentos, uno de ellos en Temuco por $300.000 y los demás en Puerto Montt, dando un total de $24.134.300, circunstancia a partir de la cual dio cuenta del hecho a Carabineros, por sugerencia de la entidad. “Hice la denuncia inmediata, la aseguradora del banco me reembolsó 300 UF, es decir unos $7.932.376. No sabía que ese era el tope y pensaba que el resto me lo iba a devolver el banco, porque las firmas son falsas, los cheques fueron robados y eso consta en las investigaciones”, señaló el empresario dedicado a la provisión de naves de cruceros.

Firma disconforme

Cabe señalar que en la misma declaración, el afectado hizo presente que la aseguradora indicó al banco respecto de la firma disconforme de todos los cheques sustraídos y que como cliente, consideraba irrisorio que el banco no hubiese llamado al titular al ver tales cobros y hechos efectivos en un mismo día. “Uno de los documentos por $300 mil fue cobrado al contado y los demás fueron depositados en Puerto Montt, en el Banco Falabella. “El agente nunca me llamó por esta situación, siendo que esos cheques debieron ser devueltos tras ser depositados en otra cuenta corriente, por firma disconforme. El banco me dice que no tiene una persona para revisar todos los cheques, pero deberían, porque la única forma para cobrarlos es con la firma original”.

Cabe señalar que no obstante todo lo mencionado y al no existir mayores antecedentes, la investigación se archivó provisionalmente, por parte de la Fiscalía.

Documento de finiquito

Y como si lo anterior no hubiera sido suficiente, en mayo se siguieron presentando sorpresas. “Ese mes el agente de Punta Arenas me dijo que como no podían hacer nada y para solucionar el tema considerando lo buen cliente que soy, estaba la alternativa de firmar un documento al que le dio el nombre de “finiquito”. Yo no sabía qué era, pensé que era por el total o un 90% de mi dinero faltante (poco más 16 millones de pesos), pero me dijo que era la mitad de eso y que el resto corría por cuenta mía. Por lo mismo, no firmé, quería el total y esas firmas eran falsas. Después hablando con un abogado me explicó que con ese finiquito yo renunciaba a efectuar cualquier acción legal en contra del banco. O sea, con ellos tengo que fijarme cinco veces antes de firmar”, recalcó.

Peritaje de PDI:

última chance

Con todo, una asesoría legal le permitió a Nelson Lepe dar un nuevo paso. “Ya cuando al intentar incluso obtener ayuda de la Superintendencia de Bancos, que dijo no tener las facultades para presionar al banco para pagar, avancé por la vía de conocer el resultado de los peritajes de las firmas por parte de la PDI. Mientras el agente local del banco me decía que según la gente que tienen adentro trabajando, las firmas eran mías, la Policía de Investigaciones hacía su parte. Esto salió este mes y recién con esto puedo demostrar que el banco estaba equivocado, por decirlo suave, porque en realidad han estado alargando el tema y saben que han cometido errores”, señaló .

Según precisó Lepe, el documento elaborado por el Laboratorio de Criminalística regional fue presentado la semana pasada al Banco Chile y según se constata en la pericia documental, la participación caligráfica del titular cuentacorrentista en las firmas asociadas al giro y menciones del lleno de documentos bancarios, sería inexistente, lo que llevó a la conclusión pericial a que: “Las firmas de giro trazada en los cheques del Banco Chile -los enumeran- son falsas, resultado de la imitación de firmas legítimas del titular cuentacorrentista Nelson Lepe Agüero”, describe la policía civil, que por cierto efectuó una prueba caligráfica al empresario, para efectos de realizar las comparativas. “Lo único que pido es que me devuelvan los millones que faltan y así terminar con esto. Ni siquiera tengo pensado iniciar acciones legales. Hasta ahora no he tenido respuesta del agente, hoy (ayer) fui y está claro que aquí no resuelven nada. Uno va y dicen que tienen que esperar lo que digan desde Santiago, que los abogados lo están viendo. Los bancos para cobrar un crédito lo hacen de inmediato pero para recuperar lo que es mío y llegar a esta etapa he esperado meses y meses. Por eso quiero que esto se haga público, para que otras personas estén atentas a casos como el mío”, refirió.

En la carta entregada al banco, Nelson Lepe Agüero ya con pruebas en mano sentenció el largo mal rato que ha debido pasar, con una frase enérgica: “En las condiciones apuntadas, queda demostrado que el delito que me afectó se debió única y exclusivamente producto del descuido y negligencia del Banco Chile y su personal, faltando de esta manera a su obligación legal de la debida custodia de los fondos pertenecientes a terceros (sus clientes)”, expresó junto con exigir el reintegro a la brevedad de los dineros sustraídos de su cuenta corriente y que suman $16.201.924, dado el perjuicio ocasionado al desarrollo de su actividad comercial.

Por su parte, el Banco Chile declinó referirse al tema.

