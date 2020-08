En Cadi de la Umag descartan daños y operan sin problemas en análisis de exámenes PCR

El Consejo Regional manifestó su preocupación por deficiencias en inversiones financiadas con recursos regionales, donde además del edificio del Cadi, apuntan por fallas en departamentos del condominio San Ignacio 3 y Hogar de Ancianos en Puerto Natales entre otras.

Preocupación y molestia fue la expresión de los consejeros regionales luego que recibieran información relacionada con obras que han sido financiadas con recursos regionales y que han sido entregadas en los últimos años y presentarían deficiencias.

Una de ellas se relaciona con el edificio del Centro Asistencial Docente e Investigación que implicó una inversión cercana a los $16 mil millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que la inquietud se habría originado por imágenes que se habrían viralizado por filtraciones de agua o rotura de estanques.

“Es una obra nueva y ya tiene muchos reclamos por fallas. No puede ser que un edificio entregado hace poco tenga tantos problemas técnicos de mala terminación. Acordamos oficiar al intendente, José Fernández y a las divisiones correspondientes para que hagan llegar un informe técnico a fin de comenzar a fiscalizar y ver qué está pasando”, sostuvo el presidente del Core, Alejandro Kusanovic.

La Prensa Austral contactó a la directora del Cadi-Umag, Karena Espinoza, quien descartó que existan fallas estructurales y que el edificio ha estado funcionando adecuadamente o de lo contrario no se podría seguir realizando los análisis de los exámenes PCR por el Covid-19.

“Hemos tenido algún tema asociado con el equipo de climatización, y no corresponde a últimas lluvias, pero es bueno recordar que el edificio aún está en garantía y todas las falencias han sido trabajadas con la empresa constructora Salfa. Todas las infraestructuras nuevas presentan algún grado de dificultad en el camino y todo se ha remediado como corresponde”, señaló.

Además se supo que algunas imágenes que se habrían viralizado corresponderían a eventos ocurridos antes de la inauguración del edificio que fue en septiembre del año pasado.

Convocatoria a unidades de gobierno

En tanto, el presidente de la comisión Infraestructura, Miguel Sierpe, dijo que en virtud de las reiteradas falencias que presentan obras que significaron una importante inversión del gobierno regional, “solicitaremos al intendente convocar en los próximos días a la división de Presupuesto e Inversión Regional que antes era la División de Análisis y Control, a una reunión de trabajo para revisar cuáles son los protocolos y fiscalizaciones que se hacen para resguardar los intereses y recursos de la región. Ya es demasiado, son muchos proyectos y este no es un tema nuevo, sabemos lo que pasó con la construcción del hospital que rápidamente mostró deficiencias”.

El consejero Antonio Bradasic abordó un informe emitido por la Contraloría, que da cuenta de la falta de fiscalización a las obras del condominio San Ignacio 3 en Punta Arenas: “veo con preocupación el comportamiento del Serviu ya que esta entidad pública debe resguardar los recursos del Estado y proteger el bienestar de los usuarios, es decir las familias. Ellos no pueden devolver una boleta de garantía a una empresa sin antes estar seguros de que se efectuaron los trabajos”.

Dijo que “sin embargo un informe de la Contraloría constató que Serviu Magallanes no fiscalizó cabalmente, por ello solicito al intendente las explicaciones correspondientes por parte de la institución y que se tomen medidas para que las familias involucradas no sigan siendo vulneradas”, afirmó Bradasic.

En tanto, el consejero, Ramón Lobos, manifestó que “una de las consideraciones que se deberían incluir en los concursos regionales, es establecer alguna reglamentación de cómo las empresas pueden postular, ya que muchas veces empatan al resolver un problema cuando se acaba la garantía técnica y finalmente el que pierde es el Estado ya que invierte en obras de mala calidad. Es cosa de ver en el hospital cómo se han caído los cerámicos y la solución ha sido revocar y pintar”.

El consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, dijo: “lo que interesa es que las construcciones sean de buena calidad y si hay errores, ello debería quedar registrado en el historial de las empresas. Hoy da lo mismo si lo hacen bien o mal porque igual ganarán la próxima licitación y finalmente hay un regadero de obras mal hechas”.

Antonio Ríspoli, core oficialista, expresó que “estamos muy preocupados porque hay complejos habitacionales que hace poco fueron entregados y ya presentan problemas de roturas y filtraciones, lo mismo pasa en el edificio Cadi-Umag, ubicado atrás del hospital en el cual se rompieron unos estanques de agua y estaba toda la parte de abajo inundada. No es la primera vez que la empresa Salfa entrega obras con problemas. Antes fueron los departamentos del Archipiélago de Chiloé, así que espero que las instituciones que están a cargo y deben controlar, sean más eficientes y no reciban obras hasta estar seguros que no presentan fallas”, concluyó.