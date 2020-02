En casi 5 mil millones de pesos crecerá presupuesto hospitalario

Colegio Médico demanda mayores medidas de seguridad, tras agresión sufrida por profesional en hospital de Porvenir

El Hospital Clínico de Magallanes se financia principalmente a través de los recursos entregados desde el nivel central por la producción asistencial del establecimiento. En lo que a montos se refiere, el presupuesto inicial anunciado para 2020 será de $54.837 millones, creciendo en 4 mil 776 millones, representando ello un aumento real de 9,5 por ciento respecto del año anterior.

Para el presidente del Colegio Médico de Magallanes, Gonzalo Sáez Torres, este año cambió la forma de calcular los presupuestos y la forma de financiamiento, de manera que se pagará por Grupo Relacionado a Diagnóstico (GRD), es decir, lo que en simples palabras significa que será por diagnóstico.

“En resumen se transferirán fondos por paciente egresado y clasificado bajo este sistema. Esto implica que avanzaremos hacia un nuevo modelo de financiamiento debiendo trabajar fuertemente en nuestra productividad asistencial y en optimizar el uso de recursos por paciente atendido, manteniendo los niveles de eficacia clínica”, señalaron desde dicho centro asistencial.

Este cambio, se genera luego de que los gremios insistieran en la necesidad de entregar mayores presupuestos a los centros asistenciales, de manera que se pueda enfrentar la crisis de insumos y los problemas de deuda debido a un crónico desfinanciamiento.

Agresión a colega

En la oportunidad, el presidente del Colegio Médico entregó su respaldo público al médico agredido en el Servicio de Urgencias del Hospital Marcos Chamorro, de la ciudad de Porvenir, el martes 18 de febrero pasado, anunciando que entregarán todo el respaldo legal al facultativo.

En este caso la Agrupación de Médicos Generales de Zona informó que el episodio ocurrió al momento de ingresar a dicho centro de salud una paciente de 51 años con un paro cardiorrespiratorio secundario a un infarto agudo al miocardio. Frente a este escenario, el equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar con recuperación, Sin embargo, la víctima presenta un nuevo paro del cual no se recupera y deja de existir. Cuando el médico procede a comunicar el fallecimiento a los familiares, éste es agredido física y verbalmente, sufriendo un intento de ahorcamiento.

“Queremos ser enfáticos en rechazar este y todo tipo de agresiones al personal de salud. No son justificadas en ninguna condición y no aceptamos ni la violencia física, ni verbal, ni acosos u hostigamientos que pudieran surgir de estos acontecimientos. Esperamos que eventos como este no se repitan, queremos trabajar para poder proporcionar un ambiente laboral seguro para todos los funcionarios en salud”, manifestaron los médicos generales de zona.