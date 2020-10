En controvertida sesión del Concejo Municipal de Natales piden que alcalde Paredes dé un paso al costado

En una acalorada sesión del Concejo Municipal de Natales se le pidió al alcalde Fernando Paredes que dé un pasó al costado y además se ordene la realización de una auditoría externa para determinar el uso de los recursos públicos por parte del municipio y de la Corporación Municipal de Educación.

Lo anterior es uno de los “coletazos” del millonario pago por indemnización (más de $43 millones) que cobró el año pasado el secretario general de la Cormunat, Alejandro Velásquez, quien tras ser despedido fue recontratado para seguir cumpliendo las mismas funciones.

El tema se tomó las redes sociales desde hace dos semanas y provocó la renuncia de Velásquez, lo que concretará una vez que finalice su licencia médica. Además el alcalde Paredes reconoció como un error no haber informado al Concejo Municipal sobre el finiquito, aunque clarificó que se trataba de una decisión ajustado a la ley.

En Puntos Varios de la sesión de ayer, el primero en usar la palabra fue el concejal Guillermo Ruiz: “Atendiendo la gravedad de la situación por todos conocidos, lo que espera la ciudadanía y lo que esperábamos gran arte de los natalinos es que usted hubiese dado un paso al costado por lo que está pasando, pero entiendo que no lo va hacer”.

Tras ello hizo un balance de la mala gestión de la Corporación Municipal y su déficit financiero. Luego agregó que el Concejo Municipal tenía la potestad de “presentar todos los antecedentes al Tribunal Electoral Regional para que a la luz de los hechos ya conocidos pueda emitir un pronunciamiento, por un notable abandono de funciones y grave falta a la probidad”.

Por su parte, el concejal Alfredo Alderete, dijo que “aquí nosotros fuimos engañados. Hay falta a la probidad. Tenemos que ser transparentes en lo que hacemos. Fuimos traicionados. Yo no me presto para esas cosas alcalde. No voy a descansar hasta que esto se aclare. Por eso pido una auditoría externa, porque ya no confío en nadie”.

En su respuesta el alcalde Fernando Paredes indicó que habían temas que se planteaban por desconocimiento. Reiteró que el finiquito cancelado a Velásquez era legal. Por ello rechazó la acusación de falta a la probidad y aclaró que los concejales no tienen la facultad de pedirle al alcalde que dé un paso al costado.

Por último, recordó que siempre previo a las elecciones comunales surgían mantos de dudas sobre la gestión municipal.