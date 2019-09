En cuatro diócesis, obispos sí pidieron perdón por los casos de abusos sexuales

«Han habido demasiadas denuncias. Han habido demasiados abusos. Yo creo que la única forma de enfrentar esto es con la verdad y con la justicia. Eso es lo que toda la sociedad chilena espera, quiere, y así va a ocurrir», manifestó el Presidente Piñera al cuestionar la ausencia del perdón una vez finalizado ayer el Tedeum Ecuménico en la Catedral matropolitana.

De tal forma, el Mandatario lanzó los primeros dardos en contra del mensaje emitido durante el pasado Tedeum por el administrador apostólico, Celestino Aós.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, fue crítica al respecto: «Me da la impresión que el padre Celestino trató de mostrar el lado positivo de Chile, pero claramente que va a ser comentado, porque hizo falta ese arrepentimiento en un año que se han conocido hechos dolorosos, sino que congregaciones tan importantes como la jesuita han hecho investigaciones y denuncias profundas», manifestó.

Frente a este cuestionamiento forjado desde el Ejecutivo, Emol revisó los mensajes emitidos a lo largo del país en las principales diócesis y determinó que en las homilías de cuatro regiones sí se abordó la problemática que mantiene a la Iglesia en crisis y con diversas investigaciones.

Ignacio Ducasse, administrador apostólico de Antofagasta: «Esperamos recibirlo (el perdón) de todos aquellos que hayan sido ofendidos por nosotros. Por el bien de Chile y de su pueblo, tenemos que recuperar nuestra credibilidad», consignó El Mercurio de Antofagasta.

Jaime Pizarro, administrador diocesano de Copiapó «Como Iglesia, hemos recorrido un doloroso camino en los últimos años, en los que se han conocido múltiples casos de abusos y encubrimientos. Nos duele y nos avergüenza profundamente, no solo por el daño causado, sino porque además, nos hemos alejado del camino que nos mostró Jesús y hemos oscurecido la luz del evangelio… Nos duele y nos avergüenza profundamente, no solo por el daño causado, sino porque además, nos hemos alejado del camino que nos mostró Jesús y hemos oscurecido la luz del evangelio»

Jorge Concha, administrador apostólico de Osorno: «Quisiera invitarlos a pedir perdón a Dios, y comienzo por pedir perdón por nosotros, los cristianos católicos, y muy particularmente por nosotros los ministros (de la Iglesia) por los males cometidos, por los daños cometidos a inocentes, por los escándalos causados». «comienzo por pedir perdón por nosotros (…), muy particularmente por nosotros los ministros (de la Iglesia) por los males cometidos, por los daños cometidos a inocentes, por los escándalos causados»

Ricardo Morales, administrador apostólico de Puerto Montt: «Somos testigos de la grave crisis de las instituciones, pasando lamentablemente por la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y de Orden, los políticos, etc. Esta crisis no sólo golpea a estas entidades, socaba también la credibilidad de las mismas y crea en la sociedad un clima de desconfianza y desconcierto, que lleva a la desesperanza y al escepticismo… ¿Qué hacer frente a este clima que nos envuelve? Humildemente creo que el camino para superar esta crisis es reconocer con verdad que nos hemos equivocado, descubrir con honestidad las causas de este trance, y procurar enmendar el mal realizado… No nos callaremos de denunciar la corrupción, sin importar que para muchos sea mejor el silencio acomodaticio y cobarde, el que logre superar los conflictos».