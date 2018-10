“En el gobierno de Piñera lo que dicen no lo practican”

– A 30 años del triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, la ex senadora por Antofagasta indicó que sólo queda recordar y celebrar porque fue un logro de “todos aquellos que nos quisimos librar de la dictadura”.

“Uno ve que hacen muchos anuncios, muchas declaraciones, pero, en la práctica, no es así”. Con esta declaración, la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, cuestionó la marcha del gobierno de Piñera, remarcando que “lo que dicen no lo practican”.

Carmen Frei reiteró que la DC considera hostil la decisión de este gobierno de nombrar a Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales. “No podemos aceptar su nombramiento”, subrayó.

“Desde un principio planteamos que queríamos ser una oposición constructiva, ayudar en todo programa o proyecto que fuera en beneficio de la gente, pero desgraciadamente el gobierno nos da la espalda porque hay actos hostiles hacia nosotros”, hizo ver.

También cuestionó que los números no cuadran y que es irreal que el 60% del Presupuesto 2019 estará destinado a salud, educación, entre otros aspectos sociales.

“Ellos dicen que van a trabajar con la mejor gente y uno ve que en muchos casos no es así y además hay un despido muy grande de empleados públicos. Están echando mucha gente por no pensar igual que ellos y eso no corresponde a un gobierno de unidad. Por muy buena voluntad que podamos tener, nos encontramos todos los días con hechos que desmienten esta prédica de la unidad nacional”, aseveró.

Carmen Frei estuvo en la región hace unas semanas para participar en una serie de actividades, en la que se incluyó una reunión abierta con sus correligionarios en la sede del partido ubicada en Mejicana 476.

Triunfo del “No”

Sobre los 30 años del triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, cumplidos el pasado 5 de octubre, Carmen Frei dijo que era una ocasión para recordar y celebrar “algo que nos costó mucho”.

“Muchas personas desaparecieron, murieron o fueron asesinadas por querer una salida democrática, entre los cuales está mi padre. Sin dudas que, por haber logrado la vuelta a la democracia sin violencia por parte de la oposición, es un día de mucha celebración y que le corresponde a muchos chilenos sin apellidos, sin tendencias políticas, ni credos y eso lo tenemos que celebrar todos aquellos que nos quisimos librar de la dictadura”, remarcó.

Renuncia de históricos,

Frente Amplio y

política de alianzas

– ¿Cómo ve la salida de militantes históricos, como Soledad Alvear y Gutenberg Martínez y la conformación de este movimiento en paralelo?

– “Esto es muy lamentable porque eran personas muy valiosas que aportaron mucho al partido y recibieron mucho también. Respeto su decisión y la de un grupo muy pequeño de personas -porque no son muchos-, no lo comparto en absoluto porque- si la DC tenía problemas- me parece a mí que dentro de la casa se solucionan los problemas, no yéndose”.

– ¿Cuál es la percepción que tiene usted del Frente Amplio?

– “Creo que cambian tan rápidamente las situaciones dentro de nuestro país. Nuestro país hoy es distinto al de los años ‘60 y de los ’90. Estamos en otro siglo y, sin duda, que hay otras inquietudes, otras aspiraciones y, por eso, se entiende que haya gente joven que quiera cosas nuevas. Se entiende, es muy respetable. Hay muchas cosas en las que ellos tienen razón, pero lo que no comparto es la falta de memoria histórica porque el país no comienza hoy ni ayer. Tenemos todos una historia de triunfos y fracasos, la historia de un país, de una sociedad. Entonces, creer que todo hay que hacerlo de nuevo es algo que no comparto”.

– A su juicio, ¿es Chile un país sin memoria?

– “En algunos sectores queda memoria porque hubo mucho sufrimiento, pero, en general, han pasado años donde no se quería recordar, no queríamos tener memoria, pero felizmente hoy día hay mucha gente, especialmente mucha juventud, que quiere saber la verdad de lo que pasó en Chile. Un país sin memoria no tiene sentido, no tiene alma. Nosotros somos todos parte de una historia, los que nacen hoy y los que lo harán mañana; y sin esa historia no se puede construir porque en algunos períodos hemos avanzado mucho, en otros hemos retrocedido, pero todo esto tiene que servirnos para mejorar nuestro futuro. La gente joven tiene la obligación de conocer nuestra historia”.

– ¿Es necesario comenzar a pensar ya en una oposición más fuerte y en generar alianzas de cara a la elección de gobernadores regionales?

– “En este momento es más fundamental tener un proyecto y un programa primero, después veremos las alianzas. Lo que logró la Concertación fue el reencuentro de un mundo que había estado separado, que nos teníamos desconfianzas, que teníamos posturas muy diferentes, pero la Concertación nos logró reunir en un proyecto común, en un programa común y eso es lo que creo que nos falta ahora. Veamos primero qué es lo que queremos y, después, veamos alianzas. Yo no tengo miedo a juntarme con nadie, pero siempre que tengamos las ideas claras”.

Crisis de la Iglesia Católica

– La DC ha sido un partido vinculado a la Iglesia Católica. ¿Cómo ve la crisis por la que atraviesa hoy día con todas estas denuncias de abusos?

– “Es lo más doloroso que nos ha tocado vivir, porque sentir que la institución de don Raúl Silva Henríquez, de nuestro cardenal, se ha perdido y ver tanto abuso duele el alma. Creo que fue, de alguna manera, lo mismo que ha pasado con los políticos que cuando sienten que tienen el poder, pierden el equilibrio y desde situaciones de poder se pueden cometer muchas aberraciones. Creo que es muy terrible, muy muy terrible sobre todo para la gente joven es casi incomprensible. Espero que tengamos una renovación porque hay que separar lo que son las personas de lo que es la figura de Jesucristo y nosotros lo seguimos a él. Jesucristo se sacrificó por las personas, fue humilde, pudo haber sido dueño de todo y se mantuvo al servicio de la gente, y ese es el ejemplo nuestro y no porque haya personas que han olvidado este mensaje y actuado muy, muy mal nosotros vamos a renegar de nuestra fe. Ahí hay un dilema que la gente joven todavía no lo comprende. Nosotros rechazamos los crímenes aberrantes cometidos, pero no podemos rechazar nuestras creencias profundas”.

– ¿Cómo ve la expulsión del sacerdocio de Fernando Karadima?

– “Esa medida debieron tomarla hace bastante tiempo. El ocultamiento y el proteger a personas que han actuado tan mal no corresponde a una institución y lo rechazo absolutamente. Hay que seguir investigando y procesando a quienes actuaron como encubridores”.