En el Loteo Varillas denuncian que servicio subsidiado de transporte no estaría cumpliendo su recorrido

Un nuevo reclamo formuló ayer una vecina del sector de Loteo Varillas, quien el día anterior se quejó públicamente junto a otros pobladores, por el deplorable estado del camino. En esta oportunidad denunció que el operador del servicio de transporte rural, subsidiado por el gobierno regional, no estaba cumpliendo con su recorrido por lo que debían apelar a la buena voluntad del personal de la Constructora Vilicic o simplemente llamar un taxi. Esto estaría afectando a un grupo aproximado de 20 personas.

Ernestina Pizarro indicó que el bus no estaba llegando hasta el sector donde se supone debe hacerlo. “Hoy (ayer) el caballero que realiza el viaje no pasó por el loteo, un vecino tuvo que traernos. En el lugar donde yo vivo, en Carmen Varillas, hay personas que son inválidas, yo me he caído varias veces, anteayer tuve que bajar como pude a tomar la micro, pero ésta no subió por lo que personal de la Constructora Vilicic me trajo al centro. Yo le pregunto al dueño de los buses por qué postuló a esta licitación si no quiere echar a perderlos. A mí me cuesta ganarme la plata. Un taxi cuesta 5 mil pesos, soy viuda hace un año”, reclamó.

Pizarro agregó que si el concesionario del servicio de locomoción no se encuentra capaz de cumplir lo pactado con el gobierno regional, mejor que entregara el servicio. “Yo he perdido dos citas con mi médico, en qué voy a bajar si la micro no sube. El chofer nos ha dicho que el dueño le ha pedido que no suba. Este caballero le quitó la licitación a otra persona que entregaba un mejor servicio, ya que nunca nos dejó botados, con nieve o escarcha subía igual. Los buses están llegando hasta Los Pitufos y dan la vuelta y tendría que subir hasta la cantera”, puntualizó.

Según la pobladora, las condiciones del camino obligaron al operador a interrumpir su servicio por el sector a las 17 y 19 horas de ayer. Lo mismo acontecerá a primera hora de hoy, 7,15 horas, por lo que recién el servicio se restablecería a las 9,15 horas.