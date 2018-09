En Fuerte Bulnes recrearon la toma de posesión del Estrecho

Un elenco profesional de actores deslumbró gratamente a una multitud de personas que se congregó para observar y aprender cómo fue la histórica toma de posesión que se realizó el 30 de octubre del año 1843 bajo el mando del capitán Juan Guillermos, quien comandaba la goleta Ancud, embarcación que trajo la primera colonia de chilotes hasta nuestras tierras.

La actividad se realizó este sábado, pasadas las 11 horas en el Parque del Estrecho, en el sector del Fuerte Bulnes, a 52 kilómetros al sur de Punta Arenas, con la presencia de autoridades e invitados.

Ariela Mancilla Oyarzo, presidenta del Centro Hijos de Chiloé, valoró poder recordar este acontecimiento, señalando que “para nosotros es importante que se reconozca esta parte de la historia”.

Al respecto, añadió que hace tres años se estaba trabajando con la organización del parque para celebrar el 21 de septiembre en el lugar, “es lindo recrear acá, donde sucedió todo este hecho histórico, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado”, remarcó.

Entre los presentes también se encontraba Samuel Miller Novoa, tataranieto de Carlos Miller Norton, tripulante de la goleta Ancud. “Yo nunca me imaginé que esto pasaría algún día, ocurre que a nosotros no nos ven muy bien por acá, en parte es porque tenemos tintes como de invasores, sin embargo, los tiempos han cambiado, y todo el esfuerzo que realizaron las personas de aquella época al fin está siendo mostrado, no fue fácil, tuvieron que soportar el frío, el viento, la escasez de comida, motines de los propios soldados, hartas situaciones muy difíciles”, explicó.

Teatro al aire libre

Cuatro fueron los actores que con mucha dedicación y profesionalismo retrataron los primeros momentos de la expedición que reclamó como territorio chileno esta zona tan austral de nuestro país.

La muestra comenzó con una animada caracterización de dos mujeres chilotas que invitaban al público a participar, en específico solicitaron ayuda a los presentes a llevar los víveres que descargaban de la goleta, como gallinas y algunas botellas de licor para llevarlas tierra adentro.

Todo, por supuesto, con la atenta mirada del capitán Juan Guillermos, que con su acento especial dirigía a ambas mujeres para llevar a cabo la toma del estrecho de Magallanes. En medio de la presentación apareció Santos Centurión, un indígena local de aquellos años que realizó un truque de pieles y carnes por animales y algunos brebajes. Tanto niños como adultos sonrieron y se divirtieron con el histórico espectáculo teatral.