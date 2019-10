En Magallanes, 1.062 alumnos de cuarto medio recibirán atención odontológica

“Este año me atendí con el dentista que me había atendido hace como tres meses y que fue el mismo profesional que lo hizo el año pasado. Es como súper completo porque no debemos salir del horario habitual del liceo y que nuestros padres tengan que venir a retirarnos para hacer el trámite. En cambio, lo hacemos todo acá, en el mismo liceo, cómodo y fácil”, comentó Damián Veloso, alumno del Liceo María Behety y uno de los usuarios del Programa de Atención Odontológica.

Como él, en Magallanes, son 1.062 los estudiantes de cuarto medio que serán beneficiados con tal programa, siendo parte de una estrategia del Servicio de Salud Magallanes, que es ejecutada en la Atención Primaria de Salud.

Se busca entregar acciones educativas, preventivas, promocionales y recuperativas, permitiéndoles a los alumnos contar con una adecuada salud bucal previo al ingreso al mundo laboral o de estudios superiores.

Esto fue informado en el marco de una visita al Liceo María Behety encabezada por el subdirector de Atención Primaria del Servicio de Salud, Cristian Cabrera, y la jefa Area Salud de la Cormupa, Rosa Bidart, para conocer en terreno la atención que reciben los alumnos.

“Hay un tema que rescato por sobre todo: no estamos en un Cesfam, sino que estamos fuera de él, estamos insertos en los establecimientos educacionales donde hay un vehículo habilitado con un sillón dental que cumple con todas las normativas y que les permite a los adolescentes tener una cercanía con el equipo dental y no tener que pedir una hora, no tener que salir de su vida habitual, sino que dentro de su día habitual de colegio pueden acceder a estas atenciones que son de primera calidad”, puntualizó Cristian Cabrera.

Rosa Bidart, señaló: “Para los estudiantes es muy difícil acercarse a los centros de salud y con estas actividades nosotros nos acercamos hacia los establecimientos educacionales con el carro dental, entonces es mucho más fácil, así la salud viene directamente hacia los alumnos y ahí contamos con el apoyo de los directores de los establecimientos educacionales de la Corporación Municipal y también de los establecimientos particulares subvencionados”.

Este programa de atención se incorporó el 2015 a los establecimientos educacionales para alumnos de cuarto año medio y el 2017 incluyó a los terceros medios a fin de contribuir a la reducción de la prevalencia e incidencia de patologías orales más frecuentes, a través de la reducción de factores de riesgo, controles de higiene y refuerzo de hábitos saludables. A partir del año 2019 la estrategia dejó de abarcar terceros medios, ya que dichos recursos fueron redestinados para la ejecución de un nuevo programa denominado Alta Odontológica en domicilio a usuarios con dependencia severa.