En Magallanes hay 32 pacientes en diálisis peritoneal

En Magallanes, hay 32 enfermos que reciben tratamiento vía diálisis peritoneal, un tipo de tratamiento a pacientes con insuficiencia renal crónica, que se realiza de manera ambulatoria, es decir en sus domicilios con el apoyo de una máquina que el Hospital Clínico proporciona a la persona en comodato y que cumple la función filtradora del riñón, sin necesidad de extraer la sangre, sino que el proceso se realiza a través de un catéter a nivel abdominal. A diferencia de la hemodiálisis, este tratamiento es más funcional, pues se realiza todos los días.

El escenario de los pacientes aquejados con insuficiencia renal crónica es complejo ya que es una patología grave, que interrumpe de manera significativa la vida diaria de los pacientes y su entorno. Actualmente la Unidad de Diálisis del Hospital Clínico mantiene en tratamiento de peritoneo diálisis a 32 pacientes, que tienen entre 15 y 90 años, con domicilios en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

El programa peritoneo diálisis partió en 2007 como plan piloto sin embargo hasta el 2013 muchos de los pacientes eran hospitalizados de manera periódica. Hoy este programa se ha consolidado bajo el manejo de todo el equipo de nefrología que es compuesto por los médicos Rodrigo Mansilla y Humberto Hurtado, la enfermera Tabata Lillo, la nutricionista Maritza Ojeda y la secretaria Patricia Berdún, quienes acompañan al paciente y su familia en todas las etapas del proceso de la enfermedad renal crónica terminal.

El nefrólogo y jefe de la Unidad de Diálisis, Rodrigo Mansilla, destacó que la peritoneo diálisis tiene muchas ventajas en comparación a la hemodiálisis, el más importante es que el paciente posee un estilo de vida más flexible, la persona se dializa en su casa mientras duerme, no hay sangre ni agujas y se realiza de forma continua, es decir que se asemeja más a la función natural de los riñones”.

Katherine Post, de 21 años y estudiante de diseño gráfico, fue diagnosticada de insuficiencia renal crónica a los 15 años y actualmente lleva dos años en terapia de peritoneo diálisis. “Había probado tratamientos con inmunosupresores y desde que me hago peritoneo diálisis he andado súper bien, me siento mucho mejor que antes y la atención acá es muy buena, todo el equipo siempre está preocupado. El manejo de la máquina se ha transformado en un hábito y dispongo del equipo cada vez que sea necesario. Todo esto me ha ayudado a madurar y aprendí a hacer solas mis cosas”.

En tanto, Patricia Vera, de 51 años, también es una paciente de la Unidad de Diálisis que se realiza peritoneo diálisis. “En un principio fue difícil porque uno nunca espera depender de una máquina pero de a poco y con el apoyo del equipo salí adelante. Acá me siento como en casa”.