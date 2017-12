Presidente regional de la Udi: “En Magallanes hemos tenido cuatro años neutros en cuanto a creación de nuevas industrias”

Presidente regional de la Udi señaló que en la región existe un “nivel de cesantía disfrazado”.

Chile Vamos sigue celebrando la victoria de Sebastián Piñera en las pasadas elecciones presidenciales, donde el candidato de oposición derrotó con holgura al candidato de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier. Bajo este contexto, en la Región de Magallanes, los comandos se alistan para la llegada del nuevo gobierno el 11 de marzo próximo y se preparan para aconsejar al gobierno central en las políticas públicas que necesita la región en las diversas materias.

Para el presidente de la Unión Demócrata Independiente (Udi) en Magallanes, Nolberto Sáez, el nuevo gobierno de Piñera será clave en avanzar en materia económica, de modo que traiga consigo avances en empleabilidad laboral. “Nosotros reconocemos la capacidad de Piñera para potenciar la inversión y cuando se potencia la inversión, también el desarrollo laboral se verá incrementado. En Magallanes hemos tenido cuatro años neutros en cuanto a creación de nuevas industrias y mucha gente que se ha venido a vivir a Magallanes, por lo tanto se ha generado un nivel de desempleo que tal vez no lo muestran las cifras oficiales del gobierno. No soy quien para poder discutirlo y hay metodologías que definen eso, pero uno ve que gente que está trabajando en calles para juntar un par de pesos, de gente que está complicada por trabajo, que otros tienen importantes niveles de deuda; muchos profesores no tienen jornada completa y la misma universidad, que genera profesionales todos los años, de los cuales no todos consiguen un empleo. Entonces, hay un nivel de cesantía disfrazado, pero que hay que resolverlo de alguna manera. Si queremos que el país crezca, nosotros tenemos que generar los apoyos mediante los empleos”, expresó Sáez en conversación con La Prensa Austral.

Asimismo, cuestionó las reformas ejecutadas bajo el actual gobierno, debido a que “tenían un trasfondo bueno pero una ejecución muy mala. Partiendo por la Reforma Tributaria, que nosotros siempre dijimos que iba a afectar el crecimiento del país, mientras que la respuesta del gobierno era que no iba a pasar. Sin embargo, a los tres meses ya teníamos un retroceso en la economía. Una de las cosas que planteó Sebastián Piñera durante toda su campaña, es llevar a cabo los cambios en procesos más cortos y concretos”, remató Sáez.