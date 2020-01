En Magallanes no hubo denuncias por exigencias de textos escolares, marcas específicas ni compra de uniformes

El secretario regional ministerial de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, y la directora regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes, Safira Ivelich, recordaron este viernes la normativa establecida por el ministerio para comenzar un nuevo año escolar.

Las autoridades realizaron un llamado a denunciar cualquier irregularidad en cuanto a solicitudes de textos adicionales, uniformes o materiales de proveedores determinados, ya que la normativa vigente establece que ningún establecimiento educacional puede exigir materiales de determinadas marcas ni proveedores únicos para la compra de uniformes. Tampoco pueden incluir en sus listas materiales de aseo, oficina y otros similares.

El seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, señaló al respecto que “hemos informado a los padres y apoderados de la región que estamos fiscalizando para que no se solicite ninguna marca o requerimiento específico en la lista de compra de textos o solicitud de uniformes para nuestros estudiantes. En la Región de Magallanes no tuvimos denuncias por estos temas el año pasado y esperamos que este año se repita lo mismo”.

El Ministerio de Educación entrega todos los años a los colegios municipales y particulares subvencionados, de manera gratuita, los textos escolares necesarios para cada nivel, los que son de propiedad de los estudiantes, los que permiten generar un ahorro importante de recursos a las familias. En relación con este tema el seremi indicó que este año se realizará la entrega cercana de 140 mil textos escolares a 32 mil estudiantes de la región.

La jefa de la Superintendencia de Educación de Magallanes, Safira Ivelich, reiteró la importancia que los padres tengan claro que hay situaciones que no pueden ocurrir, una de ellas es saber que en el reglamento interno de cada establecimiento educacional se debe determinar si se va utilizar de forma obligatoria o no el uniforme escolar, de ser así, pese a existir esta exigencia, el alumno no pueda ser sancionado de ninguna manera porque no esté usando el uniforme escolar, ya que es ilegal”.

En caso de querer realizar consultas o denuncias por incumplimiento a la normativa educacional los padres o apoderados pueden ingresar a www.supereduc.cl o llamar al 6003600390.