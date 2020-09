En peligro de extinción: la batalla de peluqueros para sobrevivir a la pandemia

Se encuentran en una situación dramática donde no tienen lo básico para sobrevivir.

“Ha ido muriendo de a poco el negocio”, explica Luis Antonio Alarcón Vivar, de la peluquería Antonio, en calle Magallanes, para describir la dramática situación en la que se encuentran, con la cuarentena implementada en la comuna.

Viven de lo que ganan en el día y tras semanas sin trabajar sólo les quedan las deudas, mientras escuchan el mensaje “indolente” de autoridades que se limitan a decirles “reinvéntense”.

“Para nosotros no hay nada, no hay ayudas y nadie nos ha escuchado. Me tiene tremendamente dolido. Llevo 37 años de servicio, toda mi vida he trabajado en esto. Me conmueve un montón, son cientos e incluso miles las personas que he atendido y me dicen que no puedo trabajar”, dice Luis Alarcón.

Desesperado afirma que no funciona nada. Ninguna de las ayudas que se han anunciado desde el gobierno les han llegado. En su caso ha intentado postular a todos los programas y nada. “Para el gobierno eres rico y para los bancos eres pobre. Así es el sistema y por eso no podemos pedir ayuda. Yo no he recibido ni siquiera una canasta, simplemente nos dijeron cuarentena y no pueden trabajar”, agrega ante la grave situación.

Explica que un salón en su misma cuadra quebró esta semana y van otros diez locales en quiebra que no están, que no pudieron sobrevivir a la pandemia, ni enfrentar el pago de arriendo y de gastos básicos, sin poder trabajar.

En su caso, tenía diez personas contratadas, tenía manicurista, masajista y ahora no tiene nada, salvo las deudas del arriendo que no puede pagar. “El gobierno anuncia ayudas y entregas de fondos, pero eso no es así… Yo espero que esto termine a fines de noviembre, pero van a ser dos arriendos 900 mil pesos, más encima hay que comer y pagar deudas”, comenta.

Además, critica el actuar del gobierno regional, al agregar que para ellos es fácil decir la cuarentena se hace y si sales, multa. Recuerda que tienen problemas desde octubre pasado cuando ya debían cerrar temprano por las protestas, ya que su local está en el centro, donde transitaba la gente y personal de fuerzas especiales de Carabineros.

El presidente de la Agrupación de Estilistas de Magallanes, Sandro Contreras, que agrupa a peluquerías, manicuristas, barberos, esteticistas, advierte que la pandemia los ha puesto en una situación grave.

“El gobierno regional no nos ha entregado ningún apoyo y ya en la primera cuarentena varios tuvieron que entregar sus locales porque no pudieron pagar los arriendos, ni los consumos. Estábamos tratando de sobrevivir y vino la segunda cuarentena. El no poder trabajar llega a sepultar el trabajo de otros colegas que no pueden pagar sus arriendos de sus locales”, dice Sandro Contreras.

Reconoce que están en una situación muy delicada, de quiebra y cesantía y muchos han pensado en arriesgarse al incumplimiento. “No hay apoyo, ni de Fosis, ni de Sercotec, ninguno de los organismos que debe entregar apoyo lo ha hecho porque están enfocados para empresas de primera categoría y el 90% de las peluquerías está en segunda. Además, postulan 1.200 a 120 cupos, es decir más de mil quedan fuera”, advierte.

Esperan poder conseguir un permiso para trabajar. Formula sus descargos al afirmar que esta es una cuarentena falsa: “todos están trabajando”.

Agrega que al menos fueran unos días de trabajo y ellos han sanitizado y establecido protocolos en sus locales. Anotan nombres y número de personas para tener un seguimiento. En peluquerías han tenido un contagio hasta ahora.