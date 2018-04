En Punta Arenas 117 personas se encuentran viviendo en la calle, entre ellas 4 extranjeras

En la gobernación se realizó ayer la primera mesa de personas en situación de calle.

En dependencias de la Gobernación Provincial de Magallanes, se realizó ayer la primera mesa de Personas en Situación de Calle, formada con el objetivo de establecer algunos lineamientos para coordinar acciones de cooperación conjuntas con las diferentes instituciones ligadas a esta problemática.

El gobernador Nicolás Cogler indicó que este era un tema importante para el gobierno y que actualmente en la provincia 117 personas se encuentran viviendo en la calle. “Esta es una situación que no puede dejar de preocuparnos como gobierno y como Estado. Creo que muchas veces la propia sociedad ha hecho que invisibilicemos a estas personas, que pasamos junto a ellas y que no las veamos. Creo que es momento que realicemos un trabajo concreto para poder restarles personas a la calle y para eso tenemos que entregarles soluciones integrales. Es por eso que hoy nos hemos reunido con la municipalidad representada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), tenemos a Carabineros, a las iglesias, a la seremi de Salud y Desarrollo Social, entre otras instituciones”, precisó.

Cogler indicó que mayoritariamente las personas en esta situación se encuentran concentradas en calle Errázuriz. “Hay un punto en Errázuriz con Armando Sanhueza y otro en Avenida Colón. En su gran mayoría se trata de hombres por sobre mujeres. Nos hemos encontrado con algunas particularidades como que hace dos años había una persona extranjera en esta situación y hoy día son cuatro. El mayor problema que tienen las personas en situación de calle es que no asisten a los consultorios, y por lo tanto no podemos controlar si presentan o no alguna enfermedad crónica”, puntualizó.

A su vez, la seremi de Desarrollo Social, María Teresa Castañón, señaló que van a partir con el Plan de Invierno probablemente el 1 de junio. “Este se puso en marcha durante el primer gobierno de Sebastián Piñera donde se usó a esta región como piloto. Este año lo vamos a reforzar, incluyendo ruta médica; lo estamos conversando y organizando con la directora de Salud para auxiliar a estas personas, sobre todo en época invernal, la más dura del año”.

La directora de la Dirección de Desarrollo Comunitaria, Elena Blackwood, agradeció la iniciativa impulsada por la gobernación para convocar a esta mesa. “Tenemos 117 personas en condición de calle, de los cuales el 98% son varones y el resto son mujeres. A lo anterior se suman algunos extranjeros que llegaron a esta condición. Un grupo relevante de personas que se encuentran en esta situación tienen Registro Social de Hogares, algunas incluso registran ingresos”, resumió.

Finalmente, el mayor Hugo Jaque, prefecto de la Primera Comisaría de Carabineros dijo que dentro de los roles preventivos que tiene la institución, la gente en situación de calle también son prioridad para ellos. “Muchas veces somos los primeros en llegar y ver las situaciones que ocurren a altas horas de la madrugada, viendo personas de edad, jóvenes también en situación de calle. Estas reuniones de coordinación que está organizando la gobernación nos ayudan mucho al trabajo diario que nosotros realizamos. Si hay una ruta médica va a ser fabuloso porque esto va a permitir que no se nos muera ningún ciudadano en situación de calle”, subrayó.