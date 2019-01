“En Punta Arenas hay que ser amigo del alcalde para tener un cargo importante”

– Su presencia en la zona es parte de la estrategia para generar instancias de reencuentro y posicionamiento del partido.

Tras asumir la directiva en un momento de tremenda crisis con la partida de destacados militantes que habían renunciado a la Democracia Cristiana, hoy dicha colectividad enfrenta el desafío de reencontrarse y de replantearse como uno de los referentes en el debate político nacional. Es, en este contexto, que el secretario general de la Democracia Cristiana, David Morales Nordetti, llegó a la región para participar de la junta regional, instancia en la que además estuvo compartiendo con militantes del partido en Puerto Natales y participó de un encuentro de concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades que se realizó esta semana en Puerto Natales.

En su paso por la región, el secretario general de la Democracia Cristiana se refirió a la eventual salida de la intendenta María Teresa Castañón de su cargo, insistiendo en la importancia del rol que cumple la máxima autoridad regional en el desarrollo de la zona y advirtiendo que la falta de personas capacitadas genera que la región se vaya estancando, lo que afecta el progreso socioeconómico y a la comunidad.

“Es necesario preguntarse si es lógico que un gobierno que aún no cumple el primero de sus cuatro años vaya a tener tres intendentes en Magallanes”, explicó insistiendo en que es importante de la estabilidad para el trabajo con los equipos técnicos, con el gobierno regional.

Explicó que por la intendencia pasan decisiones estratégicas, pero que cuando se eligen personas que no están capacitadas entonces las regiones se estancan. “Pero, hoy en Punta Arenas hay que ser amigo del alcalde para tener algún cargo importante y eso no es posible. Los cargos no deben nombrarse por ser amigos del alcalde o de un parlamentario. Acá tiene que haber mérito para generar el mejor cuadro para las regiones”, dijo.

Agregó que Magallanes es una zona estratégica desde el punto de vista político y geoestratégico, de manera que el gobierno no puede darse el lujo de poner personas que no están capacitadas y nombrarlas por afinidad o amistad.

Polémica con el

Frente Amplio

A propósito del debate que se generó con el Frente Amplio por el cumplimiento del acuerdo por la administración de la Cámara de Diputados, el secretario general de la Democracia Cristiana comentó que cuando el Frente Amplio vota en el 70% de los casos a favor de los proyectos presentados por el gobierno, son una oposición que mira al país y, pero que cuando la Democracia Cristiana hace lo mismo se transforma en una oposición entreguista.

Sostiene que al asumir definieron que eran una oposición con capacidad de diálogo y aclara que ese ha sido el rol histórico que ha tenido dicha colectividad. En este contexto, declara que no van a renunciar a apoyar las cosas en las que creen porque haya algunos a los que les parezca poco atractivo y crean que es mejor ser la oposición que niega la sal y el agua y está golpeándose permanentemente con el gobierno.

“Pensamos que eso no suma y el mejor ejemplo fue la elección presidencial. Sebastián Piñera aumentó 18 puntos en la segunda vuelta y esos votos son de centro. Sabemos que hay 150 mil votos de la DC que fueron a parar a la candidatura de Sebastián Piñera en segunda vuelta, así como hay votos que se quedan en la casa. Entonces cuando hemos definido reencontrarnos, volver a ponernos en el radar y transformarnos en un partido relevante, lo que hacemos es contribuir a que la centro izquierda pueda gobernar en Chile”, dijo David Morales.

En su paso por Magallanes, reconoció que son un partido muy diferente a lo que piensa el Frente Amplio y, en ese sentido, han señalado que ellos tienen la aspiración de reemplazar a la Nueva Mayoría y no ser alianza. “Pueden tener una alianza coyuntural, pero no es el objetivo final. Lo dijo la candidata a la presidencia de Revolución Democrática, Javiera Parada, en el The Clinic, cuando declaró: ‘Aspiramos ganarle primero a la Nueva Mayoría para luego ganarle a la derecha’”, comentó.

Reencuentros de cara

a la comunidad

“Asumimos, como directiva, en un momento de tremenda crisis, teníamos la partida de destacados militantes que habían renunciado al partido. Entonces, nuestra tarea inicial era evitar la sangría y evitar que se siguieran yendo los militantes, por eso nos planteamos recorrer el país y volver a encontrarnos… Lo hemos hecho bien porque durante el 2018 han ingresado 5.000 nuevos militantes, de los cuales 4.500 han ingresado después del 28 de junio, es decir, después que asumimos como directiva”, comentó.

Agregó que se plantearon como meta poner a la Democracia Cristiana en el radar y transformarlo en un partido relevante en términos de opinión y debate, lo que también se ha ido logrando de acuerdo a las mediciones que se han realizado. “Nosotros definimos que, a diferencia de los demás partidos de izquierda, nuestra posición era con capacidad de diálogo, pero para eso teníamos que ser capaces de elaborar propuestas y para ello se armaron comisiones: seguridad, pensiones, reforma tributaria, recursos naturales, transparencia, presididos por parlamentarios”, explicó.