En Punta Arenas se instalará seremi de la macrozona Aysén-Magallanes de Ciencia y Tecnología

El recientemente creado Ministerio de Ciencia y Tecnología se instalará a lo largo del país a través de secretarías regionales ministeriales que estarán distribuidas en cinco macrozonas: Norte, Centro, Centro Sur, Sur y Austral. En ese sentido, en Punta Arenas funcionará la oficina ministerial que abarcará a Magallanes y la Región de Aysén. El ministro Andrés Couve, en contacto telefónico, adelantó que durante este trimestre se trabajará en los trámites finales y que en enero de 2020, comenzará a funcionar esta oficina, con un seremi, que esperan designar antes de fin de año.

“El año pasado se promulgó la ley que crea el Ministerio de Ciencias, y éste y en particular la subsecretaría, van a comenzar a funcionar el 1 de octubre de este año. Una vez que el ministerio entra en funcionamiento, entonces hay que emitir los decretos que crean la institucionalidad que se va a desconcentrar territorialmente, del ministerio. El primer paso será instalar estas cinco oficinas coordinando cinco macrozonas y en cinco años hay que proponer como será la incorporación del resto de las seremías”,mpartió explicando el ministro, por lo que “esperamos que esto se ingrese inmediatamente después de la entrada en funcionamiento del ministerio, entonces durante el último trimestre del año se estaría creando la seremía y esperamos que esté totalmente operativa en enero de 2020”.

De esta forma, en Punta Arenas, este ministerio tendrá un seremi con un equipo que tendrá a su cargo las regiones de Magallanes y Aysén, y que estará vinculado directamente con la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Respecto de si cuentan con algún perfil profesional para este cargo, Andrés Couve describió que “necesitamos una persona entusiasta, que conozca el mundo científico, que se vincule con el sector privado, el mundo de la innovación, y muy importante, que tenga una visión macrozonal, o que comparta, se identifique con esta vocación territorial que estamos promoviendo, encontrar las similitudes entre las regiones de Aysén y Magallanes, como abordar las temáticas científicas en conjunto y esa persona deberá tener el mundo científico, la vinculación con innovación, pero también una visión macrozonal, que nos permita desarrollar capacidades y aprovechar las oportunidades que nos brinda la macrozona austral”.

– ¿Por qué se eligió Punta Arenas para ser la sede de esta oficina ministerial?

– “Hicimos varios levantamientos de información, hemos visitado las regiones, y la estructura de la macrozona las elaboramos de acuerdo a un levantamiento de información sobre las capacidades que existen en las regiones, y en particular, capacidades que tienen que ver con número de universidades, programas de postgrado, actividad y publicaciones científicas, innovación en la región, pero también tomando en cuenta no solamente capacidades, sino que también oportunidades que nos da la macrozona austral, que tiene mucho que ver con ser la puerta de entrada a la Antártica, junto con la Región de Aysén, ser un territorio privilegiado para estudiar glaciares e hielos, obviamente tiene un tema oceánico muy importante, y también porque existen capacidades instaladas, en particular en Magallanes, como el Instituto Antártico Chileno, y con otros centros como Cequa, el Centro Subantártico de Puerto Williams; acabamos de inaugurar la fibra óptica austral que va a conectar a Puerto Williams con Puerto Montt, por lo tanto hay capacidad instalada junto con la Umag, el Centro de Biomedicina, y si esas capacidades las combinamos con oportunidades, que se relacionan con la Antártica, los hielos, océano, podemos tener en la región un muy buen polo de desarrollo de la ciencia nacional”.

Centro Antártico Internacional

– Respecto de los centros, en la región se ha discutido mucho sobre el Centro Antártico Internacional, ¿qué injerencia tendrá el ministerio para impulsarlo?

– “Hemos estado trabajando al respecto muy estrechamente con el Inach, revisando el proyecto y analizando cuáles son aquellas falencias que tiene, podríamos proponer mejoras para que este proyecto se concrete. Es importante hacer una evaluación crítica, buscar aquello que hay que mejorar, y también integrarlo a una estrategia de investigación antártica y subantártica que incorpore otros centros que están funcionando, como el Inach; vamos a incorporar pronto, en algunos años más, un nuevo rompehielos antártico que se va a construir en Talcahuano, entonces tenemos activos, e infraestructura para realizar investigación antártica y lo importante es orientarla estratégicamente para que contribuya a la investigación del país y también al bienestar de las personas”.

– ¿Cómo será la función del ministerio, en términos prácticos?, ¿financiará proyectos, entregará recursos, se postulará? ¿Cómo se apoyará el trabajo científico que también es muy amplio?, hay distintas áreas.

– “El ministerio tiene un rol de promoción de la investigación en un sentido muy amplio, tenemos que promover investigación en ciencias exactas, en matemáticas, física, ciencias naturales, también en ciencias sociales e investigación en artes y humanidades; entonces el espectro de disciplinas que se financian o se promueven en el ministerio es bastante amplio. Y luego, también hay una parte que tiene que ver con la institucionalidad, que estamos poniendo en marcha, donde el actual Conicyt y también la iniciativa científica Milenio se traspasan a la nueva Agencia Nacional de Investigación Nacional y Desarrollo y desde ella, se financian proyectos de muchos tipos: investigación individual, proyectos asociativos, equipamientos, proyectos más bien tecnológicos y por lo tanto hay un conjunto de instrumentos que todos los investigadores de Chile tienen acceso a postular a esos instrumentos, y cuando uno tiene en una región como Magallanes, centros de investigación, Inach, Cebima, Cequa, Centro Subantártico, entonces uno tiene una masa crítica de investigadores que pueden postular y hacer uso de estos recursos e instrumentos que tendrá la agencia que va a gestionar los recursos, siguiendo la política de Ciencia y Tecnología del ministerio.

“Conicyt se traspasa y va a constituir, junto con Milenio, la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es donde el Ministerio de Ciencia va a promover la investigación científica a través de financiamiento e instrumentos”.

La próxima COP25

– ¿Qué papel tendrá este ministerio en la próxima COP25

– “Este encuentro tiene como primer objetivo el que acojamos los informes científicos que se han producido internacionalmente y también aquellos que se están produciendo hoy día en Chile; esto es de particular relevancia para la región, porque se va a publicar pronto, en las próximas semanas, un informe que da cuenta del estado de los océanos y los hielos en el planeta. A esa reunión asistiré, que se realizará en Mónaco, y muy cercano a las temáticas que tienen que ver con la región. Por otro lado, dentro del ministerio, hemos organizado un comité científico, en distintas temáticas que son relevantes para la COP y una de esas es Antártica, otra es océano y, efectivamente, tenemos una mesa en la que están trabajando investigadores de todo Chile, Mesa Antártica, y ellos van a proponer un informe con la situación actual de la investigación antártica, cuáles son sus proyecciones, oportunidades, y nos harán recomendaciones sobre investigación científica en la Antártica y más en general, en hielos”.

– ¿El ministerio tendrá también injerencia u opinión fundamentada para zanjar temas de discusión entre los mundos medioambientales y el sector productivo, por ejemplo, ante algunas críticas que aparecieron por el respaldo a la COP25?

– “La evidencia científica acumulada hoy es contundente, el llamado es acoger esa evidencia, que ha sido recibida, partiendo por el gobierno, partiendo por el Presidente, el Ministerio de Ciencias el resto del gobierno, pero también grupos mayoritarios del sector privado han manifestado su apoyo y han acogido esta información científica con la misma responsabilidad: Alfonso Sweet en la CPC, Bernardo Larraín en la Sofofa. Tanto el sector público como privado hemos acogido la evidencia científica y de acuerdo a ella, vamos a transar la acción climática hacia el futuro. Va a crear tensiones esto entre el mundo científico y el privado y el ministerio aparece en un momento en que debe reconocer esas tensiones y gestionarlas para mirar el cambio climático como oportunidades que tienen que ver con el medio ambiente, pero también deben tener un desarrollo sostenible donde se pueden combinar de una manera muy favorable, necesidades económicas, sociales, y también medioambientales”.