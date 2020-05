En su parcela arregla antigüedades al ritmo de los clásicos del rock

Juan Humberto Muñoz Delgado Alejado de la ciudad, asegura que vive feliz con poco, trabajando en encuadernaciones, restauraciones de libros y muebles antiguos, haciendo labores de carpintería, pintura y gasfitería

Por Cristian Saralegui R.

Si la ciudad producto de la cuarentena bajó su ritmo y es un más silenciosa que antes (un poco, no tanto), donde sí se nota la tranquilidad es en las parcelas. Y hay una, en el sector norponiente, en la que se levanta la parcela “Woodstock”. Así aparece en el portón de la casa en la que habita Juan Humberto Muñoz Delgado, un magallánico de casi 67 años, que vive con algunos perros que celosamente vigilan el sector. El hogar parece sacado de esas películas del oeste, en las que la soledad y el polvo son respirables.

En este hogar vive hace cinco años. Allí pudo montar su taller, para vivir a sus anchas, sin las urgencias de la vida moderna, ese mismo estilo que algunos han comenzado a experimentar obligatoriamente ahora, producto de la cuarentena por el Covid-19. La latente pandemia ha replanteado muchos conceptos sobre la existencia humana, donde se ha comenzado a valorar la simpleza y saber vivir con poco, ideas que sin buscarlo, Juan Muñoz ha aplicado prácticamente durante toda su vida.

El se siente un hippie, desde que esa forma de vida irrumpió a fines de los ’60, cuando él era un joven que, como muchos, dejó crecer su cabello y se enamoró de las melodías psicodélicas y la libertad de pensamiento que unió a aquella generación. En su caso, lo llevó realmente a ser un buscavidas.

“Mi padre y mis abuelos eran mueblistas, pero yo les gané, es feo que lo diga, pero yo soy mueblista, músico, artesano, dibujante; Dios me dio mucho don. Yo perdí mucho mi niñez, porque el profesor de básica que tuve en la Escuela 7, me mandaba a hacer un dibujo, por ejemplo, el Combate Naval de Iquique que salía en un libro y yo lo hacía igual, pero nadie me guió, nadie me dijo que tenía talento. Pasó el tiempo, estudié música e incluso toqué en la sinfónica con Enrique Lizondo, estaban los Sharp, yo toqué el triángulo, Néstor Castro, el tambor”, recuerda de sus años formativos.

Pero su alma inquieta lo llevó a otras latitudes. Quiso ser guitarrista, pero no pudo, y después derivó a la percusión. “De ahí me fui para Argentina como mochilero. Recorrí desde Gallegos casi hasta llegar a Buenos Aires; siempre me gustó la libertad y la aventura. La idea mía era recorrer el mundo, pero como era pobre y no tenía mucha plata, trabajaba y avanzaba, no me quería quedar en ninguna parte. Así me perdí la posibilidad de irme a Estados Unidos, porque yo andaba mochileando cuando justo fue el golpe militar en Argentina. Como me había ido con un sueldo para allá, trabajaba un poco y seguía, me tuvieron detenido porque no sabían quién era, estuve dos días preso para saber quién era. Me mandaron a Buenos Aires, de ahí a Santiago, seguí caminando, pero me aburrí y me volví. Yo tenía 23 años. Mis papás nunca me dijeron nada”.

Espíritu aventurero

Su vida pudo tener un gran cambio cuando, estando aún en Argentina, en Comodoro Rivadavia, trabajó en imprenta para una familia, que lo quiso contratar, oportunidad que perdió. “Llegó el papá de la familia y como sabía que yo estaba estudiando música, me quería comprar una batería y una casa para que viviera, con los víveres y me pagaba en dólares. Y le dije que no, porque quería seguir viajando y conociendo”. A finales de 1976 le escribió, que ahora sí quería ir, vinieron a buscarlo a Gallegos, pero como estaba en Ushuaia, volvió a perder la oportunidad.

Ese espíritu aventurero le quedó impregnado con el rock de aquellos años, desde The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, The Doors, hasta Emerson, Lake & Palmer, Yes, Rush, teniendo como gran faro, el Festival de Woodstock y la película “Busco mi destino”.

“Me gustaba el rock, la música clásica, el blues, el jazz; yo aquí fui uno de los pioneros en el rock, yo traje en el año 76 un montón de longplays desde Argentina, me acuerdo”. Y cómo no, tuvo sus bandas, pero de corta duración.

A su regreso a Punta Arenas, “como estaban malas las pegas, trabajé en el Pem y el Pojh, y en la música, toqué en antros, muchos locales nocturnos, música que no me gustaba, bailable”. Pero de esa época rescata una presentación que tuvo con su banda Surgente, en 1979, donde primero tocaron ellos, después los Encajes Blancos y finalmente, un conjunto de Santiago. Tocamos temas conocidos de Santana, en la banda estaban Lucho Cerda y en guitarra Juan Carlos Muñoz Alegría”.

En la música se mantuvo hasta mediados de los 80, y de ahí se dedicó a la carpintería, trabajos de terminaciones. Hasta que se instaló con un kiosco con el nombre “La Naranja Mecánica”, como la icónica película de Stanley Kubrick, que también marcó los ’70. “Estuve con el local, cerca de donde está la Primera Comisaría de Carabineros antes de llegar a Martínez de Aldunate. Tenía venta y cambio de revistas, me fue bastante bien”, destaca Muñoz.

Pero en 2018 se instaló definitivamente en la parcela, donde vive tranquilo y feliz, haciendo sus trabajitos de restauración de muebles y libros antiguos, encuadernando o haciendo labores de carpintería y gasfitería. Entre ellos, algunas obras para establecimientos educacionales o restaurando cuadros. “Tengo mi clientela, hago por ejemplo piso flotante, cerámica, pero ya no quiero trabajar tanto, menos que antes, porque no pretendo ganar tanta plata, teniendo salud estoy bien”, fundamentó.

“Yo soy tan feliz, porque con tan poco, vivo feliz. Sencillo, tranquilo”, recalca. Y eso se nota al apreciar su taller, que está a un costado de la casa, en la que sobresalen posters viejos de John Lennon, Pink Floyd, The Who, The Doors, The Rolling Stones, que más de algún aficionado al rock envidiaría. “Me encantan las cosas antiguas”, asegura. Por eso, con naturalidad indica que quien quiera deshacerse de alguna antigüedad que tenga en casa, él la puede recibir. Para ello, solamente comunicarse al celular 968460036.

Alejado de los excesos

Aunque su gusto por el rock o por la cultura hippie, no lo llevó a los excesos de esas épocas. “Es bueno que me lo preguntes, porque el 74-75 usaba el pelo largo y eso era mal visto, pensaban que era alcohólico o drogadicto. Probé algunas piteadas, pero no me gustó, no me llamó la atención. Empecé a fumar y tomar de viejo, pero antes, de joven, nada. Si la música la hubiese escuchado como lo hago ahora, capaz hubiera caído, porque la música era muy loca”.

De hecho, no tiene nostalgias de su ex esposa, con la que tuvo dos hijos. A respecto, cuenta una anécdota: “Ella me preguntó una vez ¿a quién quieres más, a la música o a mí? Y yo le dije ‘la música, porque no me pide nada’. Lo dije como un juego sí”. Lo único que lamenta fue no haber consolidado su kiosco como un centro de intercambio de libros, revistas o música.

“La vida es tan linda, no te pide nada, y si estás con salud, qué más necesitas. Yo amo la naturaleza y acá estoy feliz. Yo nací con la música y voy a morir con la música”, concluyó Juan Muñoz Delgado, antes de volver a su casa a seguir disfrutando de su soledad, acompañado de la música.

Fotos José Villarroel G.