En Terao, los brujos construyeron el Caleuche

Faustino Omar Aguilar Aguilar Fabricante de naves y dirigente chilote nos cuenta su historia de vida

Faustino Omar Aguilar Aguilar ha tenido la experiencia de vivir en Chiloé y, desde muy joven, realizar una serie de actividades en Magallanes donde se ha desempeñado como constructor de naves, dirigente chilote, folclorista, conductor de programas radiales y precursor de lograr para la región el feriado del 21 de septiembre.

Nos cuenta su historia de vida:

“Nací en la localidad de Terao, localidad perteneciente a la comuna de Chonchi, el 17 de julio de 1965. El sector era en ese tiempo de muy difícil acceso y no existían los caminos actuales, de tal forma que había que movilizarse por mar en botes o chalupas. La carretera que ahora conecta Chonchi con Queilen, cortó prácticamente por la mitad los terrenos de mis padres”.

“Mi padre, Miguel Angel Aguilar Chacón, y mi madre Edita del Carmen Aguilar Macías, tuvieron cinco hijos: César Humberto, Faustino Omar, Pablo Patricio, Miguel Alcides y, finalmente Ema del Carmen, todos profesionales”.

“Mi progenitor se dedicaba a la construcción de viviendas, labores de carpintería y mueblería, mientras mi madre realizaba las labores propias de una mujer isleña: criar los hijos, preocuparse de cuidar la huerta y atender los animales y aves de corral, todo lo cual nos proporcionaba nuestro sustento”.

“Los hermanos asistimos cuando niños a la Escuela Rural 154 de Terao, la cual tenía una matrícula de alrededor de 150 menores. Para mi sorpresa, en una visita a Punta Arenas del director de dicho establecimiento educacional, me dijo que actualmente el colegio sólo tiene una veintena de alumnos”.

“La escuela estaba ubicada a tres kilómetros de nuestra casa, de tal manera que ante la ausencia de medios de movilización, el recorrido diario se hacía caminando, con cualquier tipo de clima, invierno y verano. Nunca había suspensión de clases y los niños que vivían más lejos debían diariamente sortear senderos que atravesaban bosques, cerros y terrenos abruptos”.

“Nuestros entretenimientos, juegos populares y el fútbol, eran alternados con la colaboración con las tareas propias del hogar, como ayudar en la huerta, lechear las vacas, sacar las ovejas a pastar e incluso, aprovechando las buenas mareas, participar en la marisca en los llamados ‘pilcanes’ y pescar congrios, jureles, sierras y merluzas en el mar”.

Mitos, leyendas y tradiciones

Desde muy pequeños, los niños isleños escuchaban los cuentos de sus mayores, donde se les daba a conocer la tradición oral.

“Una de las leyendas que recuerdo y que la contaba mi madre, era sobre la laguna Pichihueico, ubicada sobre la línea divisoria de los terrenos familiares”.

“Narraba que en ese lugar los brujos se dieron a la tarea de construir el famoso buque del arte El Caleuche. Los hechiceros ocuparon las maderas del bosque que rodeaba el estanque y poco a poco, trabajando en forma mágica cada noche, hicieron la nave. Cuando estuvo terminada, una noche de luna la llevaron hacia el mar, para lo cual ocuparon catorce yuntas de bueyes y los vecinos sólo escuchaban las salomas que le hacían a los animales (tipo de canto de marineros usado para aumentar la productividad en los trabajos realizados en la mar)”.

“Luego de sortear los cerros y llegando al mar, realizaron una serie de rituales antes de lanzar al océano al famoso Caleuche, para que navegara eternamente por los canales de Chiloé”.

Su viaje a Magallanes

“Mi hermana menor, Ema del Carmen, estudiaba en Punta Arenas y para participar en su licenciatura viajamos a Magallanes mi madre y yo en el año 1986. Después del acto, mamá regresó a Chiloé y unos tíos me insinuaron que me quedara en Punta Arenas a probar suerte. Por este motivo terminé acá mi enseñanza media; me perfeccioné en la fabricación de estructuras metálicas. Trabajé en el sector de Enap de Cabo Negro y luego estudié en Inacap Administración de Empresas y, a continuación me desempeñé en Asmar donde aprendí mucho sobre naves”.

“Creo que al iniciar mi labor en la construcción de naves, comprobé que había heredado los genes de mi padre, que era un verdadero inventor y todo lo hacía; ruedas para carreta y hasta ataúdes que eran encargados por los vecinos del sector cuando fallecía un familiar”.

“Yo, construí alrededor de cinco embarcaciones mayores, entre las cuales hubo una para la Corporación Nacional Forestal, y no tengo la cuenta de las naves pequeñas para pesca artesanal”.

“Mis primeras incursiones en el deporte las hice en Chiloé, jugando fútbol en grandes equipos con los cuales participábamos en los torneos que tenían como premio para los ganadores una o dos vaquillas, corderos, etc. Acá en Punta Arenas, integré el equipo de Chile Austral, del barrio 18 de Septiembre y del San Martín”.

La muerte, en Chiloé

“Se están perdiendo muchas costumbres en Chiloé, pero otras se conservan vivas, como el caso de la visita masiva al camposanto el 2 de noviembre ‘Día de los Santos Difuntos’, llamado en el archipiélago ‘Día de Animas’. Recuerdo que en las localidades de Terao, Huillinco y Teupa, las familias buscaban a los rezadores y los contrataban para que invocaran a los santos en sus oraciones a viva voz, logrando que el camposanto se transformara en un verdadero panal de abejas. En los mismos lugares aún se pueden ver las tradicionales casitas techadas en cada sepultura. Ello se construía para proteger la sepultura, las velas encendidas y, a la vez, cobijar a la gente de la lluvia y el viento”.

Faustino Aguilar en la cultura

“Estudiaba en la enseñanza media y recibí la invitación de Sergio Flores, para integrarme a un conjunto folclórico que recién se estaba iniciado: Raíces Chilotas. Con este grupo, grabamos un cassete y participamos en otro con más conjuntos, donde incluso se cantó un tema de mi autoría, además de realizar actuaciones en la región y fuera de ella”.

“En esta actividad musical conozco a María Luisa Riquelme, con la cual tenemos dos hijos, Cristián, paramédico, y Tania, estudiante del último año de Enfermería en la Universidad de Magallanes. Tenemos nuestro primer nieto: Raine Elunei, que en mapuzungun significa Regalo de Dios”.

“Participé igualmente en la agrupación Acochi, cuando se comenzó a realizar la celebración de la Noche de San Juan al Estilo de Chiloé, y la Muestra Costumbrista. Ambas actividades se realizan hasta el día de hoy”.

“Distintas actividades he podido realizar en el Centro Hijos de Chiloé, del cual he sido y soy actualmente parte de la directiva, como lograr la adquisición de un terreno para destinarlo a sede social. Una vez logrado esto, se destinó una parte de la edificación al área gastronómica, que ha llegado a establecerse como una de las más tradicionales ‘picadas’ de comidas típicas de Chiloé”.

“Se logró la construcción del monumento a la Goleta Ancud y dar el nombre de Archipiélago de Chiloé a una población de Punta Arenas y, finalmente, me honro en formar parte del Comité Editorial de la Revista del Centro Hijos de Chiloé, salida a la circulación en el presente año”.

“En lo referido a lograr que el día 21 de septiembre sea feriado para Magallanes, se han realizado múltiples actividades. En una de las visitas del Presidente Piñera a Punta Arenas, en el año 2018, se le hizo entrega de una carta solicitándole esta determinación. Luego, este año, viajamos a Santiago algunos directivos del Centro Hijos de Chiloé, encabezados por su presidenta Ariela Mancilla y también el presidente del Centro Hijos de Chiloé de Porvenir, Renato Andrade Márquez, siendo recibidos por el ministro Gonzalo Blumel, al cual le entregamos una nota reiterando nuestra petición y haciendo hincapié en que hay poco conocimiento de este hecho histórico, al cual debe dársele un sitial dentro de las efemérides más importantes de nuestro país”.

“Lamentablemente, ambas peticiones aún no tienen respuestas, pero esperamos que esto siga un proceso debido y, al final, se reconozca este derecho de los magallánicos”.

“Yo, regreso cada vez que puedo a mi tierra natal, primero para ver a mi madre y mis hermanos y a la vez para impregnarme de su espíritu que me entregó de niño y luego de joven”.

“Pero, para mí, Magallanes lo es todo, porque acá crecí, me formé en mi vida personal y laboré, hice una familia y de muchas amistades a las cuales considero parte de mi vida”.