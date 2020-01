En un clima de incertidumbre y rechazo comienza a rendirse la PSU

Después de dos postergaciones producto de la crisis social, a las 9 horas se iniciará el proceso con la prueba de Lenguaje. Ayer se realizó el reconocimiento de salas con refuerzo en medidas de seguridad y para esta jornada, se ha llamado a realizar cacerolazos para impedir la rendición del examen.

Hoy se iniciará la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, PSU, que como nunca, ha estado envuelta en incertidumbre y polémica tras dos postergaciones y llamados a boicotear el proceso, que en la región tendrá la participación de más de 2.800 inscritos. Esta tensión hizo que se extremaran las medidas de seguridad en los establecimientos educacionales dispuestos como locales, que ayer recibieron a los estudiantes para el reconocimiento de salas, que en Punta Arenas tendrá a los liceos Experimental Umag, Sara Braun, Juan Bautista Contardi, Luis Alberto Barrera y la Escuela Croacia.

Los estudiantes consultados concordaron en que no están de acuerdo con la PSU y que debiera existir un mecanismo más justo para acceder a la educación superior. Vanessa Gallardo reconoció que “este último mes ha habido mucha carga de estrés, pero tampoco es para tanto, si uno estudió en los meses anteriores debería irle bien”, lo que sí, ante la posibilidad de protestas, “estoy nerviosa, y si se toman el liceo, no la voy a dar, pero me perjudica mucho en el futuro todas estas decisiones que están tomando”.

Un caso especial lo representó Constanza Paredes, que debido a una lesión en su pie derecho, llegó al Liceo Sara Braun a reconocer salas, en muletas, acompañada de su familia, y debió ser cargada, debido a que el establecimiento no cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad. En ese sentido, la estudiante se retiró frustrada, pues “ya es una carga todo lo que está pasando a nivel nacional y tampoco tenemos la certeza de que mañana (hoy) se va a realizar o no la prueba. Igual es penca para las personas que como en mi caso, nos llevamos preparando dos años y no saber si se va a hacer, los cambios de fecha, y en mi caso, como estoy usando muletas, que no tengan el liceo habilitado para personas con discapacidad. Ahora vine y me dijeron que recién mañana (hoy) van a ver en que sala me pondrán, deberían prever eso porque no creo ser la única persona que venga con alguna discapacidad”.

Javier Martínez dará la prueba por primera vez, y opina que “hay nerviosismo e inquietud, pero hay que estar tranquilos, porque son cosas que el país está viviendo y es el momento de que ocurran. Tampoco estoy en contra de que la ‘funen’ pero tampoco a favor, porque igual hay gente que se ha preparado todo el año, en mi caso también, que hice preuniversitario, que es plata de mis viejos, pero si pasa algo, no tengo problemas”.

Descontento

Ruby Pradines sostuvo que independiente de las modificaciones que tuvo la fecha, “quiero expresar mi descontento por la PSU porque es una prueba que nos segrega socialmente, hay niños que podrían estar estudiando pero tienen problemas en la familia o socioeconómicos, mientras que otros tienen toda la libertad de estudiar, los mantienen los papás, no tienen necesidad de trabajar, y pueden entrar a cualquier universidad por tener plata. También el descontento porque mis sueños no tendrían por qué depender de una prueba, y menos de un puntaje”.

Benjamín Riquelme, que quiere estudiar Medicina, indica que “sería malo que cancelaran la prueba, porque yo tenía planificado vacaciones al norte, y estaríamos a última hora inscribiéndonos en las carreras”.

A su vez, Nicolás Uribe Cáceres cree que “si pasa algo como una manifestación, hay que darle nomás, porque no es un sistema bueno, no te mide como estudiante. A veces uno no queda donde quiere y eso es injusto, porque uno igual se esfuerza, y te puede ir mal por cualquier factor”, indicó el joven que quiere estudiar Derecho o Licenciatura en Historia en la Umag.

Venus Muñoz, en tanto, recalcó que “no estoy de acuerdo que se tome la PSU encuentro que segrega mucho, porque nunca una persona de un colegio particular le irá igual que al de uno municipal. Siento que debe haber un sistema que filtre, pero el que está actualmente, no es el correcto”, resaltó.

Opinión similar manifestó Suelen Cheuquemán: “Estoy en contra de la PSU, porque está súper mal clasificar a ciertos tipos de niños para que unos entren, otros no, o que se estresen demasiado o que pasen todo el tiempo enfocándose en esto; siento que no tienen por qué segregarte por una prueba”, declaró la estudiante que quiere seguir la carrera de Psicología.

Finalmente, Claudia Avalos concordó en que “la PSU es un sistema que no es bueno para seleccionar a las personas que quieren entrar a la universidad, siento que todos deberíamos entrar y de ahí se vea si pueden mantenerse o no. Como dice mi profe de arte, ‘en la cancha se ven los gallos’. Igual estoy muy emocionada por darla, porque me preparé dos años”, opinó, y sobre las demandas, tiene una visión más de largo plazo: “Ojalá que los chicos de más adelante no tengan que dar esta prueba, que es muy agobiante para muchos”.