Enap afirma que precio del gas por contrato con Methanex es mayor al que pagan los magallánicos

Pese a que el nuevo acuerdo mediante el cual Enap proveerá de 1 millón 150 mil m3/día de gas a las plantas de Methanex se circunscribe a cláusulas de estricta confidencialidad en cuanto al precio, la petrolera estatal complementó ayer dicha información para así evitar suspicacias respecto de qué implicará la entrega del insumo a la canadiense, ello a contar del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la firma remarcó que con el norte de mantener su compromiso con la región para el suministro de gas, en paralelo busca establecer acuerdos que rentabilicen y den viabilidad a su operación en el largo plazo.

“En ese sentido, el contrato resguarda las condiciones para que Enap suministre su gas de manera eficiente, segura y a un precio superior al que pagan todos los magallánicos en sus cuentas de gas”, puntualizó escuetamente la compañía, indicando que sólo en 2018 obtuvo ingresos del orden de US$54 millones por concepto de venta de gas a Methanex”.

El que no quedó convencido con tales afirmaciones es el senador Carlos Bianchi, para quien cabría preguntar a la petrolera si el menor valor que pagan los habitantes por el gas es producto de que el Estado otorga actualmente un subsidio a la compañía. “Es que si nos situamos ante un costo sin subsidio de por medio, no me cabe duda de que el precio que pague Methanex va a ser menor. Entonces, aquí se lleva al engaño cuando esta empresa canadiense

desembolsa un monto mayor que la población”, dijo.

En virtud de lo anterior, el parlamentario solicitó a la mesa del Senado enviar un oficio a la Contraloría General de la República, para establecer si el valor respectivo para Methanex sería o no más barato, sin considerarse el subsidio del Estado. “Esa respuesta debiera ser bastante aclaratoria, más aún cuando queda de total manifiesto que han vuelto a la misma práctica añeja de no querer transparentar el valor, argumentando que por tratarse de un negocio de nivel internacional, no es posible dar a conocer el valor final. Pero saberlo permitirá disipar dudas con respecto a que, con esto, Enap se está capitalizando. En cuanto a los ingresos que informaron, bueno, ¿cuánto perdieron entonces si ellos mismos dicen que el costo de producir gas es más alto?”, finalizó Bianchi.