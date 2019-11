Enap: “Es inaceptable incitar a la paralización del funcionamiento de un servicio público vital”

“Vamos a parar la Enap. En cinco días se va a acabar el combustible en Chile”. Así de categórica habría sido una declaración formulada recientemente por el presidente del sindicato de Enap Petrox, Iván Montes, la que comenzó a circular profusamente por las redes sociales durante el fin de semana y donde el contexto estaría dado por una tentativa de paralización de dicha división de refinería, ubicada en la Región del Biobío.

En el desarrollo de tal planteamiento, el dirigente agregó que como una forma de apoyar las demandas sociales, pararían junto a los sectores del cobre, portuarios, la Enap propiamente tal, Metro y otras empresas públicas. “Vamos con todo, a parar el país”, finalizó.

Estatal refuta

Tras la difusión del audio respectivo, la Empresa Nacional del Petróleo reaccionó inmediatamente, enfatizando que desde que comenzaron las expresiones de malestar social, los trabajadores de la estatal han hecho un enorme esfuerzo por mantener el suministro de combustibles para todo el país, y con plena conciencia del rol estratégico que prestan a Chile. “Es inaceptable incitar a la paralización del funcionamiento de un servicio público vital para la vida diaria de todos y cada uno de los chilenos, más aún, en una empresa del Estado que debe velar por la seguridad de toda la población. La gran mayoría de los que somos parte de Enap, seguiremos trabajando duramente para mantener la continuidad de la operación. Los trabajadores de la empresa siempre han sabido mantener abierto el diálogo social que es necesario para la búsqueda de soluciones para el país y confiamos que ese espíritu también sea el que prime en estas circunstancias”, remarcó la petrolera.

Opinan dirigencias locales

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, Alejandro Avendaño, explicitó que hasta el momento no han tenido comunicación con la Federación de Trabajadores del Petróleo de Chile (Fenatrapech), que aglutina a diversas refinerías. No obstante ello, señaló: “en cuanto a sumarnos ante un eventual paro, no es algo que descartemos pero sí les puedo asegurar que en ningún momento pondremos en riesgo el abastecimiento de gas y combustible para la región”.

Por su parte el presidente del sindicato de Profesionales, Guido Kusanovic, al margen de solidarizar con las legítimas demandas de la comunidad, señaló que como directiva han estado trabajando en una propuesta que presentarán ante sus bases esta semana, ello con la finalidad de recoger las diversas miradas que apunten a contribuir en la búsqueda de respuestas a las peticiones y exigencias pero desde el diálogo constructivo”.