Enap: “Hasta la fecha no existe ningún proyecto de GNL para Magallanes”

Para presentar en detalle las características de su proyecto consistente en instalar un terminal marítimo de regasificación en la Región del Biobío, ejecutivos de GNL Quintero se reunieron este martes en Punta Arenas con la directiva del Sindicato de Trabajadores de Enap, instancia en que los locales valoraron el potencial de contar en la región con una estructura similar, claro que con foco en la licuefacción, lo que permitiría a la postre ‘sacar el gas’ de Magallanes para abastecer el resto de Chile.

En la materia, el gerente de Asuntos Públicos de GNL Talcahuano, Francisco Ibieta, deslizó que existe un eventual interés en lo que pueda pasar en Magallanes, como potencial proveedor. “Como terminal de regasificación, necesitamos gas, por lo tanto, siempre estamos atentos a conversar con las distintas empresas y oferentes”, remarcó, señalando que el proyecto a emplazar en la Octava Región cuenta con financiamiento, permisos ambientales y la venia de la concesión marítima respectiva, por parte de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero.

La ejecución de obras tendrá lugar a fines de este año y su entrada en operaciones se perfila para 2021, para lo cual GNL Talcahuano está en conversaciones con un potencial proveedor de Estados Unidos. La inversión asociada: US$410 millones en la construcción del terminal y la balsa.

Agenda fallida

Cabe indicar que durante la jornada, estaba coordinada y planificada la visita de los ejecutivos de GNL Talcahuano a las instalaciones de Cabo Negro, donde el Sindicato de Trabajadores esperaba mostrar las bondades del sector como para llegar a instalar una planta de licuefacción en el mar -que podría costar unos US$250 millones versus los cerca de mil millones que tendría hacerlo en tierra-, aprovechando los muelles emplazados. De igual modo, se tenía en agenda un encuentro con el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante.

No obstante, ambas planificaciones no prosperaron por una razón que según el sindicalista, encendieron la mecha: el gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata habría instruido que no se pudieran llevar a cabo dichas actividades. “Aquí no había compromiso de tipo alguno, no vinieron a hacer negocio, sino a conocer las instalaciones. Pero una orden desde Santiago no lo permitió, lo que me parece sumamente grave”, dijo Avendaño aludiendo también a la traba para hablar con el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante

Versión de Enap

Por su parte, Enap enfatizó a través de un comunicado, que siempre estará disponible para evaluar proyectos que vayan en beneficio y estén en sintonía con su operación en Magallanes, pero que hasta la fecha no existe ningún proyecto de GNL para Magallanes. “El que ellos han evaluado es para la zona central del país, con gas que traerían desde fuera de Chile. Es necesario precisar, además, para evitar cualquier interpretación errada de esta decisión, que GNL ha sido recibido en varias oportunidades por ejecutivos de Enap en años anteriores, por lo que, evidentemente, no existe ninguna animadversión hacia el mismo y es conocido en detalle por Enap”.

Agregó la estatal que al momento de recibir la invitación, no contaba con un antecedente que hace imposible concretar una reunión. “Hace dos semanas, esta empresa abrió un litigio judicial contra un socio de Enap, por lo que nos pareció que lo más responsable era no concretar este encuentro dado el escenario actual”.