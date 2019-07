Enap invertirá US$213 millones para perforar 60 pozos en Arenal

Proyecto ingresa a evaluación de Declaración de Impacto Ambiental

La Empresa Nacional del Petróleo ingresó a evaluación la Declaración de Impacto Ambiental (Dia) correspondiente un proyecto que considera la perforación de 60 pozos exploratorios y/o de desarrollo, en un máximo de doce planchadas distribuidas al interior de 2 sub bloques -norte y sur- en el Bloque Arenal.

La iniciativa reviste una inversión estimada de US$213 millones y se llevará a cabo bajo la modalidad multipozo, sistema que permite disminuir el tiempo de perforación entre locaciones, dado que su práctica disminuye el movimiento de materiales, campamentos, facilita el armado y desarme de la torre de perforación y propicia la agilización del flujo vehicular, entre otros aspectos a los que se suma una disminución en lo que concierne a la intervención ambiental de áreas constructivas.

En particular, se considera la instalación de una central de flujo por cada multipozo, las que serán ubicadas al interior de las respectivas planchadas, las que irán en directa proporción del número total de planchadas de multipozos a construir. Por otra parte, la distribución de los pozos dependerá de los estudios geológicos que determinarán la mejor ubicación para las planchadas, existiendo la posibilidad de que la totalidad de los pozos puedan concentrarse en un solo sub-bloque, o bien sean distribuidos en los 2 sub-bloques, todo dependiendo de los objetivos geológicos.

En tanto, las profundidades de los pozos que forman parte del proyecto, variarían desde 600 a más de 4.000 metros de profundidad. “Lo anterior, dado que la actividad de los sub-bloques de Arenal no se acota a un horizonte en particular, pudiendo existir oportunidades exploratorias aún no precisadas a lo largo de toda la columna estratigráfica. No obstante lo anterior, se estima que la profundidad media de los pozos a perforar estará entre los 1.800 a 3.500 metros de profundidad. La perforación de los pozos será de forma parcializada, dependiendo de los resultados geológicos obtenidos, es decir, por cada planchada se utilizará un equipo de perforación. Cabe mencionar que es posible que se esté trabajando en forma simultánea en dos o más planchadas al mismo tiempo, lo cual tendrá relación directa con la disponibilidad de equipos de perforación”, puntualiza la empresa en la presentación.