Enap Magallanes deberá transparentar altas indemnizaciones pagadas a plana ejecutiva

– Informe fue emitido por la Contraloría de la República luego que, en junio del año pasado, el senador Carlos Bianchi solicitara a la entidad revisar el procedimiento administrativo que aplica la petrolera en este tipo de retiros.

Sesenta días. Ese es el plazo que la Contraloría General de la República fijó para que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) Magallanes aclare la forma en que se concretó el pago de millonarias indemnizaciones a la plana ejecutiva entre 2015 y mediados de 2017.

Así lo señaló el senador Carlos Bianchi Chelech, quien solicitó al ente revisor -el 5 de junio de 2017- un informe para que se transparenten las cancelaciones cursadas bajo este concepto, requiriendo para ello que se dé a conocer si la compañía se ciñó a la normativa aplicable y a los procedimientos internos vigentes, resguardando debidamente el patrimonio público involucrado.

Sobre la materia, el parlamentario requirió se indague acerca de la existencia de un convenio colectivo vigente con un grupo de ejecutivos superiores y de acuerdos indemnizatorios ad-hoc, así como su legalidad, además de la nómina detallada de trabajadores y ejecutivos beneficiarios de indemnizaciones con cargo a dichas provisiones, así como los montos recibidos por cada uno.

Casa matriz y Magallanes

Así las cosas, la muestra auditada comprende las indemnizaciones pagadas a 33 ejecutivos de Enap casa matriz y Magallanes entre enero de 2015 y julio de 2017, donde la suma total de éstas asciende a los $1.307.123.552. Para efectos del examen, se revisaron 10 casos (30%) del universo descrito, resultando una representatividad que llega a los $715.147.659, monto equivalente al 55% del referido global.

A saber, de la treintena de ejecutivos señalada, cuatro corresponden a Magallanes, totalizando $580.146.777, lo que representa el 44,38% de las indemnizaciones, aunque circunscritas al primer año de análisis.

Altas sumas

En tanto, Contraloría informó acerca del listado de indemnizaciones pagadas el año 2016, con cargo a la provisión por Beneficios a los Empleados Corriente. En ella, se describe a nivel país un total de 76 trabajadores con haberes totales por $6.468.890.971, de los cuales 26 corresponden a Enap Magallanes, englobando montos pagados en nuestra zona que ascienden a los $2.784.895.486, lo que representa un 43,05% del total.

De este modo, la suma de indemnizaciones en la región entre 2015 y 2016, llega a los $3.365.042.263, para 30 trabajadores de la plana ejecutiva, dando un promedio de $112.168.075 por cada uno.

Lo observado por Contraloría

Con respecto al análisis, el órgano contralor, verificó entre otros puntos, que para la totalidad de la muestra de indemnizaciones pagadas a ejecutivos, no se incluyó en las carpetas correspondientes el formulario denominado ‘Autorización de pago’ -en que consta fecha del mismo y monto, entre otros puntos-, que confecciona el departamento de Personal, “incumpliéndose el procedimiento interno que regula la materia”, indica la entidad, acotando que dicha ausencia impide identificar a los responsables de la confección del pago y de su aprobación. No obstante, desde un comienzo la petrolera argumentó ante el requerimiento, que los documentos sí existieron, pese a no estar en las carpetas que fueron entregadas físicamente, por cuanto se encontraban en los archivos digitales.

De igual modo, la entidad verificó la falta de concordancia entre la tasa de descuento aplicada para el cálculo del valor de las obligaciones que conciernen a indemnizaciones por años de servicios, informados en los estados financieros consolidados emitidos para los años 2015 y 2016, aspecto este para el cual se exigió a la estatal incorporar las aclaraciones respectivas.

Junto con ello, la Contraloría confirmó que la petrolera aplicó durante esos años, valores desactualizados -de una data superior a 11 años- a la variable ‘expectativa de vida de los trabajadores’, por lo que instruyó a la petrolera a tomar los índices emitidos en el año 2014, por la Superintendencia de Valores y Seguros y de Pensiones.