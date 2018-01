Encarcelan a asaltante de parcelero en Loteo Varillas

Este sábado el juez de Garantía de Punta Arenas, Juan Enrique Olivares, envió a prisión al delincuente proveniente de Osorno, Carlos Felipe Nettig Jara, de 33 años, tras ser formalizado en audiencia como autor del delito de robo con violencia e intimidación en un domicilio rural del sector Loteo Varillas, en Río Seco.

En la audiencia de control de detención, la fiscal Dina Blanco precisó que los hechos tuvieron lugar pasadas las 9 horas del viernes 12 de enero, en circunstancias en que el imputado sorteó una reja lateral para ingresar de este modo al inmueble de propiedad de Pablo Vera Velásquez aprovechando que una de las puertas de acceso se encontraba abierta.

Una vez adentro y con el propósito de apropiarse de especies, se encontró frente a frente con el dueño de casa -que practicaba ejercicios de yoga en ese momento- , a quien de inmediato intimidó con un rifle de airsoft de aire comprimido, ‘arma’ (para la víctima era un arma de fuego) con la que obligó a la víctima a recorrer las dependencias para así proceder a la sustracción de dinero y diversas especies, las que introdujo en un bolso. En una de las acciones, el asaltante golpeó al propietario con el rifle ocasionándole lesiones y lo obligó a tenderse en el piso donde -siempre bajo amenaza- fue maniatado, tras lo cual y con lo sustraído, se dio a la fuga.

La víctima se liberó de las amarras y dio cuenta del hecho a carabineros, los que a través del despliegue de cinco vehículos policiales y apoyo del helicóptero institucional, dieron con el paradero del imputado -quien llegó hace dos meses a la zona-, procediendo a su detención a las 9,18 horas en el domicilio que arrienda, donde se encontraba con su pareja.

No obstante, en el lugar no se encontraban las especies sustraídas en la mochila -de color morado-, las que fueron dejadas por el autor en un sitio eriazo intermedio entre el domicilio donde se perpetró el robo y su casa, donde fue finalmente hallado.

Peligro para

la sociedad

Cabe recordar que Nettig Jara perpetró robos en otros tres inmuebles, razones por las cuales la persecutora penal consideró serían motivo suficiente para decretar su prisión preventiva, más aún tomando en cuenta la inusitada violencia en el actuar del delincuente. A lo anterior suma como precedente el nutrido prontuario por delitos violentos y contra la propiedad que arrastra el imputado, todo lo cual a juicio de la fiscal, lo convierte en un peligro para la sociedad. En virtud de ello, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, la que finalmente fue acogida por el magistrado Juan Enrique Olivares.

Defensa

disconforme

La defensora penal pública, Vania Cáceres Medina manifestó su disconformidad ante las argumentaciones de la Fiscalía, toda vez que -aseguró- las pruebas no serían suficientes para acreditar la autoría del hecho por parte de Nettig, a lo que agregó una presión indebida del personal policial a la pareja del imputado, para entregar una declaración que no sería 100% verídica. “Los antecedentes que obran en la carpeta investigativa no son suficientes para situar a mi representado en el sitio del suceso”, remarcó.