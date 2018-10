Encarcelan a colectivero que baleó dos viviendas por ataque de celos

Por los delitos de femicidio y homicidio -ambos en grado de frustrados-, porte y tenencia ilegal de arma de fuego, desacato, amenazas y daños fue formalizado a las 13,30 horas de ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el sujeto identificado con las iniciales J.A.D.M., quien la noche del lunes se entregó a las autoridades luego de enterarse que estaba siendo buscado por la policía tras haber sido sindicado como quien habría disparado en contra de una vivienda del barrio Sur y otra del barrio 18 de Septiembre durante la madrugada de ese mismo día.

En una extensa audiencia, el fiscal Felipe Aguirre dio a conocer los antecedentes recopilados por Carabineros, manifestando que los hechos se remontaban al pasado domingo 7 de octubre, aproximadamente a las 12,40 horas, cuando el imputado llegó hasta la vivienda de su ex pareja, ubicada en calle Miraflores, saltando la reja e ingresando por la parte posterior, lugar donde le destruyó su celular y la amenazó diciéndole: “donde te pille te voy a matar y te voy a tirar al estrecho”, lo que le causó temor ya que anteriormente lo había denunciado tres veces en causas que actualmente están judicializadas, por el delito de violencia intrafamiliar.

Lo que no previó fue que con este amedrentamiento quebrantó una medida cautelar de prohibición de acercarse a su ex conviviente y a su domicilio, dictada el 25 de abril pasado luego de haberla agredido. “El sujeto se negaba a aceptar el término de la relación sentimental ya que la mujer inició un nuevo vínculo con otra persona”, expuso el persecutor.

Posteriormente, narró que cerca de las 6 horas del lunes, el sujeto concurrió premunido de un arma de fuego en compañía de un amigo hasta la casa de la víctima, y “debido a su profunda odiosidad y motivado por los celos”, y con el fin de causarle la muerte procedió a disparar tres tiros contra la propiedad.

Tras aquello, y sabiendo que la actual pareja de la mujer es de nacionalidad colombiana, se trasladó hasta el frontis de una casa de calle Chorrillos, suponiendo que correspondía a la del nuevo conviviente, percutiendo otros dos impactos balísticos hacia la vivienda con el ánimo de matarlo.

Pesquisas e identificación

En razón a los antecedentes obtenidos por Carabineros, personal de la Sección de Investigación Policial concurrió en la tarde del lunes a registrar el domicilio del acusado -tras obtener una orden judicial- periciando un vehículo taxi colectivo de la línea 100, pudiendo comprobar que en su interior existía una vainilla que es compatible con los proyectiles encontrados en los domicilios antes señalados.

Asimismo, concurrieron hasta donde el amigo del imputado, dando con el padre de éste, quien manifestó que poseía debidamente inscrita una pistola marca Lorcin de calibre 7,65 mm.

“Estaba borrado”

Tras entregarse a la policía, el autor de los disparos declaró voluntariamente que a eso de las 15 horas del domingo se reunió con un amigo con quien compartió bebidas alcohólicas. Cerca de las 23 horas de ese día se dirigieron a una discoteca ubicada en el centro de Punta Arenas, para continuar bebiendo, pero cuando ya estaban ebrios, en la madrugada, salieron unos kilómetros fuera de la ciudad con la intención de “tirar unos balazos al aire”. En ese instante se dirigieron al negocio del padre de su amigo, donde éste extrajo una pistola.

“Debido a la gran cantidad de licor que había consumido, me borré, y desperté en la mañana donde conversé por teléfono con el padre de mi ex pareja, quien me dijo que por qué razón le había ido a disparar. Yo no recuerdo ninguno de los dos episodios”, fue parte del testimonio expuesto.

El juez Pablo Miño decretó la encarcelación del pistolero, accediendo con ello a lo solicitado por el Ministerio Público, resolución judicial fundada en que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima como también un riesgo a que pudiera fugarse.