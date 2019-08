Encarcelan a colombiano y a dominicana que trataban de ingresar más de 3 kilos de cocaína

Cantidad de cocaína incautada por la PDI hasta ayer superó a todo lo decomisado durante 2018.

Un nuevo golpe al narcotráfico propinó la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que durante la jornada del sábado realizaron dos procedimientos de incautación de clorhidrato de cocaína, ambos en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, logrando decomisar más de tres kilos de esa droga.

El primer operativo se gestó alrededor de las 9,15 horas, cuando los detectives fiscalizaron a una mujer de nacionalidad dominicana, identificada como Claudia Adames, quien arribaba del vuelo 281 de la empresa Latam. Fueron los canes detectores de droga quienes alertaron a sus guías, y al ser consultada ésta manifestó no portar ninguna sustancia ilícita. No obstante, los policías verificaron que su pasaporte no presentaba ningún timbre que acreditara su ingreso a Chile por pasos habilitados.

Al efectuarle una revisión, la acusada entregó seis trozos irregulares que traía adosados a su cuerpo, los que contenían una cantidad de 1 kilo con 93 gramos de clorhidrato de cocaína.

El segundo episodio se desarrolló once horas después y casi de la misma modalidad que en el primer caso. En esta ocasión era un ciudadano colombiano de nombre Brayan David Angulo Bonilla, quien también fue detectado por los perros de la PDI que se encontraban en el sector de la sala de espera de la cinta transportadora de los pasajeros que descendían del vuelo 285 de la empresa Latam.

Tras ser sometido un control de identidad se observó que mantenía un bulto irregular bajo su polera y en una inspección más detallada se le encontró que vestía un “body” adosado en su torso con ocho paquetes que contenían 2 kilos 115 gramos de clorhidrato de cocaína.

Ambos ciudadanos extranjeros fueron detenidos y formalizados en audiencias distintas durante la tarde de ayer en el Juzgado de Garantía, instancia en que el fiscal Manuel Soto relató los hechos que involucraban a ambos imputados en el delito de tráfico de drogas, y dando a conocer la declaración de cada uno, las que eran casi idénticas en el contexto de que los dos fueron contactados por un conocido que les ofreció entre 800 a 900 mil pesos para trasladar la sustancia ilícita a Punta Arenas.

Cabe señalar que la mujer cumpliría cerca de un año en situación migratoria irregular en el país, mientras que el segundo imputado fue condenado el año pasado por el mismo delito siendo beneficiado con una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

Debido a lo anterior, el fiscal Soto solicitó el encarcelamiento de ambos acusados, petición a la cual accedió el magistrado Juan Villa, decretando para ambos casos un plazo de dos meses para sustentar la investigación.

Más cocaína que en 2018

Con el procedimiento del sábado, la PDI totaliza la suma de 11 kilos 855 gramos de clorhidrato de cocaína incautada, es decir, en lo que va del año ya supera por 30 gramos a todo lo que fue decomisado -respecto a la misma droga- durante 2018, que se registró 11 kilos 825 gramos.

En torno a esta situación, el jefe de la Brigada Antinarcóticos, comisario Patricio Flores, detalló a La Prensa Austral que “a nosotros nos preocupa porque llevamos 30 gramos más que todo lo incautado el año pasado, pero es la preocupación constante que tenemos en el sentido de continuar el análisis criminal y la inteligencia policial para tratar de erradicar este tipo de sustancia que ingresa por la principal vía, que es el aeropuerto”.

Pese a que existe una percepción que estos delitos suelen ser cometidos en su mayoría por ciudadanos de otras nacionalidades, aún no existe una contabilización desde la PDI del total de detenidos durante este año en torno a las infracciones de la Ley 20 mil.

No obstante, respecto a bandas criminales desbaratadas en las operaciones “Cisne Negro Austral”, “Revancha”, “Santa Cruz”, “Parcero” y “Acertijo”, se ha contabilizado el arresto de 4 chilenos, 5 dominicanos, 3 colombianos, 2 bolivianos, un italiano y un brasileño. Mientras que en la organización de carácter criminal transnacional que fue desarticulada a inicios de este mes fueron aprehendidos 3 dominicanos y un chileno, totalizando 15 extranjeros y 5 connacionales.