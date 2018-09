Encarcelan a protagonista de persecución policial a balazos que concluyó con dos carabineros heridos

Los efectivos de Orden debieron utilizar su arma de servicio para frustrar la huida de dos antisociales, quienes al descender del vehículo en un pasaje de la población Archipiélago de Chiloé, agredieron y amenazaron de muerte a los policías, siendo posteriormente reducidos y detenidos.

Una cinematográfica persecución movilizó la madrugada de ayer a varias patrullas policiales al barrio Archipiélago de Chiloé, lugar donde dos sujetos -uno de ellos menor de edad-, se resistieron a la detención por parte de Carabineros, agrediendo a dos funcionarios de la institución quienes debieron utilizar su arma de servicio para repeler el escape de ambos antisociales.

Tras su arresto, fueron puestos a disposición de la justicia, debiendo comparecer pasadas las 14,20 horas de ayer en la respectiva audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia en que el fiscal Manuel Soto expuso ante el magistrado Juan Villa los hechos, los que tuvieron su génesis cuando el sujeto identificado como Iván Enrique Cárdenas Rodríguez, de 23 años, conducía en estado de ebriedad y sin la licencia debida un automóvil marca Hyundai Elantra sin su placa patente por Avenida Martínez de Aldunate.

Al momento de ser fiscalizado por personal de Carabineros, que realizaba un patrullaje preventivo por el sector, éste emprende la huida por distintas arterias del sector sur de la ciudad, no respetando señaléticas del tránsito ni las luces de los semáforos, siendo blanco de un seguimiento por parte de la policía, quienes con balizas y sirenas lo conminaban a detenerse, haciendo éste caso omiso a lo requerido.

Luego de algunos minutos, el móvil infractor terminó su recorrido en el pasaje Llico, en el barrio “Chilote”, el cual no tiene salida, por lo cual los efectivos de Orden le ordenaron al conductor detener su marcha, acercándose al móvil un subteniente a quien Cárdenas Rodríguez tomó del brazo y lo arrastró unos metros para impactar contra una reja de un cierre perimetral de un domicilio.

Fue aquel peligroso incidente que derivó a que un cabo primero de Carabineros empleara su arma de servicio, efectuando cuatro disparos a los neumáticos y al motor para detener el avance del vehículo. Debido a aquello, el conductor descendió del auto e insultó y agredió a un funcionario de Carabineros. Al rescate fue un sargento primero, siendo también atacado por el imputado con un vidrio, a quien le infiere un corte en la mano. En esta circunstancia descendió del vehículo el acompañante del agresor, un menor de iniciales N.B.P.D., de 17 años, quien amenazó de muerte a los policías, lo que derivó en la reducción y detención de ambos.

Respecto del adolescente, el persecutor penal solicitó al juez de garantía imponer la medida cautelar de arraigo regional y prohibición de acercarse a los efectivos policiales, lo cual fue decretado por el magistrado. No obstante, se hacía necesaria la imposición de la medida de prisión respecto del principal protagonista, considerándolo un peligro para la seguridad de la sociedad y de los carabineros agredidos, registrando condenas anteriores por delitos de hurto de vehículo, amenazas a Carabineros, receptación, maltrato de obra a gendarmes y de lesiones graves. A dicha medida se opuso el abogado Guillermo Ibacache argumentando que su representado no era el conductor, sino que habría sido el adolescente, lo cual no fue ponderado por el juez Villa, ordenando el ingreso a la cárcel de Cárdenas Rodríguez, y estableciendo un plazo de 50 días para el cierre de la investigación.