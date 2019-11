Encargada de kiosco y preocupación en medio de protestas que no cesan: “Una se asusta y tiene que cerrar más temprano sin saber cómo estará tu negocio al día siguiente”

El descontento social se ha visto reflejado en sucesivas marchas, pero es en este contexto donde la preocupación de los pequeños comerciantes nuevamente aflora, ya que es durante las manifestaciones donde algunos grupos se descuelgan y cometen actos de vandalismo que terminan afectando no pocas fuentes laborales.

Y si hay alguien con total autoridad para representar su temor y nerviosismo por todo lo que ha pasado es Cecilia Villavicencio, a cargo desde hace ocho años, del kiosco ubicado en la intersección de las calles Bories y Waldo Seguel. “Lo he pasado pésimo estas últimas semanas, es un lugar por el que tengo que pagar arriendo como tantas personas para lograr tener un sustento y estas protestas, por legítimas que han sido, han derivado en algunos enfrentamientos con Carabineros y obvio, una se asusta y tiene que cerrar más temprano sin saber cómo estará tu negocio al día siguiente. A la fecha y desde que empezaron a pasar estas situaciones he bajado fácilmente en un 70% las ventas y drásticamente las copias de llaves. Pero más allá de eso, son los nervios y la inseguridad que producen estos hechos, lo que me tiene cansada”.

Razones para ello, hay de sobra para esta comerciante que tras separarse hace unos años, ha debido enfrentar las dificultades propias de ser el principal soporte de su familia, más aún teniendo en cuenta los cuidados que procura hacia unos de sus tres hijos, con el que vive junto también a una nieta. “Este es un trabajo que demanda mucho tiempo para que salga todo bien, por lo demás tengo que hacerme cargo de las colegiaturas de ambos y el dividendo del lugar donde vivo. Entonces, así, con todos estos miedos, cuesta mucho, es sumamente agotador tanto a nivel físico como emocional, estoy con el sistema nervioso muy alterado porque los compromisos de pago no esperan”.

Cecilia tiene totalmente claro que las demandas ciudadanas no han encontrado durante años una respuesta satisfactoria de parte de los gobiernos de turno y que la de estos días, ha sido simplemente una consecuencia de ello. “Sin embargo, siento que la gente ha equivocado el camino optando por la vía violenta. Y en cuanto al gobierno, pareciera que espera a que la gente se canse y siga destruyendo, que se forme un odio entre nosotros mismos”.