Encargada de Sistema de Admisión Escolar: “El 2016 no tuvimos filas en ningún colegio por lo tanto no se entiende por qué este año sí”

Con sorpresa reaccionó la encargada del Sistema de Admisión Escolar de la Secretaría de Educación, Claudia Araya, al enterarse que en algunos establecimientos educacionales como el Colegio Luterano, Liceo María Auxiliadora y Liceo Experimental Umag tuvieron a numerosos apoderados haciendo fila para obtener un cupo para matricular a alumnos. Se suponía que una de las promesas del sistema, que debutó como plan piloto el año pasado en Magallanes, dejaría en el pasado estos episodios en que los padres incluso pernoctaban en las afueras de los establecimientos para alcanzar un cupo.

Por eso la sorpresa, especialmente porque en 2016 el sistema debutó de forma exitosa, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación. “El año pasado no tuvimos filas en ningún colegio, por lo tanto no se entiende por qué este año sí. El sistema está diseñado para que eso no suceda”, afirmó Araya, quien no obstante indicó que estos casos representan un porcentaje escaso dentro de la realidad.

“El resultado del sistema de admisión fue que el 88% de las personas que postularon, quedó en alguna de sus preferencias. Eso es un porcentaje mayor que el año pasado y también la cantidad de establecimientos que se postularon se mantuvo, o sea, entre dos y tres, por lo tanto es una buena cifra. No podemos hablar de éxito porque hay ciertos papás que estaban enojados, pero lo bueno es que cada situación en particular, al igual que el año pasado, se puede resolver en la Secretaría de Educación y se resuelve buscando algún establecimiento”.

Sobre las razones que explicarían lo sucedido ayer con estas filas que se formaron, Araya reconoció que “aquí hay que hacer un mea culpa de parte de los establecimientos, que jugaron un poco con las cifras. Si tienen dos vacantes, no pueden decirle a veinte apoderados ‘venga tal día’, porque esos veinte apoderados van a llegar y harán una fila. Lo que trabajamos la semana pasada, en conjunto con la Superintendencia de Educación y el Departamento Provincial de Educación es indicar a los colegios que tengan publicado en lugares visibles cuántas vacantes hay”.

De hecho, la encargada del Sistema de Admisión Escolar advirtió a los padres que la movilidad en los cursos, y la aparición de cupos, es un proceso que se mantiene durante todo el año. “Esa opción de elegir colegios distintos a los que quedaron, o bien esa cuota de apoderados que no quedaron en los colegios que eligieron, pueden buscar matrícula directa en el colegio, pero no es necesario que lo hagan el mismo día ni a la misma hora, porque ese proceso se va moviendo. De hecho, tenemos hijos de funcionarios públicos o de las Fuerzas Armadas, que apelaron a su traslado y al final se resuelve que se vayan, entonces ahí se genera un cupo que también se va a regularizar y eso lo puede hacer en enero, febrero o marzo”, ejemplificó Araya, junto con llamar a la calma a los apoderados “y a concientizar de que si eligieron un colegio, es la opción que ellos eligieron, lo que no significa que estén obligados a mantenerse en ese colegio, pero sí tener una cierta cuota de realidad frente al escenario que nos enfrentamos, que hay colegios que siempre serán de alta demanda”.

Por lo mismo, Claudia Araya estima que “se generaron vacantes por otras circunstancias, no de sistema de admisión, sino que por retiro de los alumnos por cambio de región o comuna, y esa información es la que entendemos que les entregaron a los apoderados, porque si voy a preguntar dos semanas antes y digo ‘me arrepentí, quiero que mi hijo quede acá’ y le dicen ‘sí, puede haber diez vacantes’, obviamente hay una esperanza. En ese sentido se va a trabajar en una propuesta para trabajar con los establecimientos para ver cómo va a ser este proceso de regularización para que no se generen estas filas, que son impresentables”, concluyó.