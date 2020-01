Encargado del Programa Icec-Umag: “La indagación juega un rol fundamental en el despertar de las conciencias y busca formar ciudadanos responsables con un pensamiento crítico”

“Creo que la indagación juega un rol fundamental en el despertar de las conciencias, es decir, ya no existe esta educación bancaria que ya no es sostenible en el tiempo, en que yo paso mis conocimientos a un educando, o sea, ya no existe esa unidireccionalidad en la educación. La indagación científica busca que todos sean partícipes y co construyan sus propios conocimientos, (…) formar ciudadanos responsables con un pensamiento crítico y, si la persona tiene un pensamiento crítico, es capaz de cuestionar lo que está sucediendo en un momento determinado, pero a su vez también, plantear soluciones”.

Así lo planteó Alan Maldonado, coordinador académico del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias del Ministerio de Educación que ejecuta la Universidad de Magallanes.

Esto, tras valorar la experiencia que obtuvo un grupo de docentes que trabajan en la región y que están adscritas al Icec-Umag y que pudieron participar a fines del año recién pasado en el X Congreso Nacional y Latinoamericano de Educación en Ciencias, que se realizó en Santiago.

Allí se reunieron unas 400 personas que debatieron sobre el calentamiento global, considerado a estas alturas como “emergencia climática”.

En torno al título “La educación en ciencias y el cambio climático”, educadoras y docentes del Programa Icec, estudiantes de pregrado y profesores extranjeros participaron exponiendo pósters, presentando ponencias, haciendo una muestra didáctica para compartir prácticas efectivas, compartiendo en talleres prácticos sobre el diseño y aprendizaje de estrategias orientadas al currículo en ciencias o, simplemente, conociendo experiencias de sus colegas.

Pese a llevar dos semanas de clases, la cohorte 2019 de Icec-Umag participó del encuentro con docentes del ciclo de formación y de la comunidad de aprendizaje. El desafío era presentar trabajos relacionados con la indagación científica, los problemas sociocientíficos, la educación ambiental, el cambio climático, el docente de ciencias como investigador en el aula, entre otros. Así lo hizo la educadora Sonia Gallardo, de la escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas, con una ponencia referida a los insectos dulceacuícolas.

“En quince días, preparar trabajos para llevar al Congreso, fue una tarea titánica (para la) que tuvimos que recurrir mucho a las voluntades y al tiempo de los docentes expositores”, explicó Alan Maldonado. Porque no sólo presentó Sonia, sino también Carola Mancilla, profesora de Educación Parvularia de la Escuela Argentina, quien instaló un stand con el proyecto “El patio del colegio, un hábitat para aves urbanas”.

Karina Urrutia Escalona, educadora diferencial del Instituto Don Bosco, afirmó que la instancia nacional le sirvió para ver qué tan efectiva puede ser su idea de proyecto, que consiste en continuar la iniciativa del huerto escolar que iniciaron sus colegas de prebásica de su mismo establecimiento, en cohortes anteriores de Icec. “Queremos hacer una articulación para que los niños que egresan de kínder y pasan a primero básico no pierdan el proyecto, que tiene que ver con el huerto, sino que también las áreas verdes se puedan insertar dentro del instituto. Y que éstas también tengan el fin de que los niños, cuando tengan crisis, las plantas puedan tener también un fin terapéutico”. Una tarea histórica, pues el edificio donde estudian los menores tiene más de un siglo de existencia y está hecho, completamente, de concreto.

Su par del Colegio Pierre Faure, Karen Oyarzún Rivas, también participó del Congreso. Dice que salió de él sintiendo más ganas de perfeccionarse porque, en el fondo, la ciencia va cambiando al docente. “Compartir con profesores de otras áreas y de diferentes lugares es súper motivante, súper enriquecedor, porque, independientemente de que estamos en el mismo país, las zonas son totalmente distintas”. De hecho, cree que la indagación puede ser un aporte en mantenerse despiertos como ciudadanía, y en encontrar soluciones para los problemas del país.