Víctima de incendio: “Encontramos injusto que solamente porque uno no tenga un papel no se nos pueda brindar una ayuda”

El jueves de la semana pasada se registró un voraz incendio en una vivienda del sector de Río Seco, el que en tan sólo 20 minutos destruyó por completo la propiedad, donde el intenso viento de 80 kilómetros por hora conspiró en el crecimiento de las llamas que se propagaron a un inmueble contiguo.

En aquella ocasión, la dueña de casa Angela Alvarez apeló a la solidaridad de la comunidad magallánica como también de las autoridades pertinentes. Sin embargo, a ocho días del siniestro, la mujer damnificada manifestó su molestia con el municipio, entidad a la cual le solicitó ayuda para la obtención de materiales de construcción, lo cual habría sido denegado debido a que ella no tiene su título de dominio.

“Toda esta semana después del ‘18’ la he caminado, fui a la municipalidad donde no me han cerrado las puertas pero sí me han puesto ‘peros’. Me han dicho que como yo no tengo título de dominio ellos no me podrían ayudar con materiales de construcción. Pero con lo que me podrían ayudar me dijeron que con una canasta familiar, una cama y ropa de casa, pero yo les dije de qué sacaba con eso si no tengo donde ponerla”, señaló.

En este aspecto, criticó que las autoridades se fijen más en que ella no disponga del documento antes que en la desgracia familiar por la cual ella está pasando como consecuencia de una emergencia de la cual nadie está libre.

“Nosotros les dijimos que si se hubiesen quemado las dos casas íbamos a quedar las dos familias en la calle porque ninguna de las dos teníamos títulos de dominio. Encontramos injusto que solamente porque uno no tenga un papel no se nos pueda brindar una ayuda. En estos momentos lo que a mí más me urge es conseguir materiales de construcción para poder armar mi casita, porque gracias a Dios mi vecina me brindó toda la ayuda, estoy en estos momentos en su casa, pero no es lo mismo que estar en lo tuyo, y lo único que queremos es eso”, reprochó.

No obstante, la mujer afectada agradeció a la comunidad de Río Seco, a sus vecinos, y al Liceo Industrial, asegurando que “se han portado muy bien con nosotros” debido a que los han apoyado tanto económicamente como con el recurso humano para la limpieza del terreno. No obstante, lamentó que el municipio pusiera trabas para entregarle una respuesta, indicando que el próximo lunes la podían atender.

“En un lapso de 20 minutos quedé sin nada, sin muebles, sin casa, sin nada. Es penca que uno ande golpeando puertas y que las cierren en las narices porque eso es lo que me han hecho las autoridades. Cuando ellos quieren el voto ahí sí te golpean las puertas, ahí sí que nosotros servimos, pero en el momento en que uno los solicita ellos no están. Al alcalde yo no lo he visto, ni siquiera se ha pronunciado. Sí está al tanto de lo que ha pasado pero él no se ha acercado a uno para ver lo que estamos pasando. Sí he tenido la cooperación de otras personas de la municipalidad, ellos se me acercaron al momento del incendio, pero en ese instante yo estaba en shock y de lo que me dijeron entendí la mitad. Ahora yo ando dando bote para ver qué es lo que obtengo”, puntualizó.