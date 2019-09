Enferma de cáncer hepático aborda falta de financiamiento para combatir este mal: “Sólo porque tenía mis ahorros estoy viva”

El problema se genera cuando el paciente necesita un medicamento que no está cubierto por ninguna canasta. Así explica la presidenta de la Agrupación de Pacientes Oncológicos, Pamela Ojeda Villarroel, el calvario que deben enfrentar personas diagnosticadas con cáncer y sus familias cuando el tratamiento que requieren no forma parte de la Ley Ricarte Soto, ni del sistema Auge, y deben recurrir al apoyo de familiares o simplemente realizar eventos benéficos.

Clara del Real Ponce de León, de 59 años, se encuentra afectada por un cáncer hepático hace más de un año. Cuando fue diagnosticada estaba en etapa tres y el médico le recomendó someterse a una cirugía, procedimiento que debió pagar de su bolsillo, desembolsando 17 millones de pesos.

Nunca tuvo un síntoma que advirtiera de la enfermedad. Sólo cuando fue a consultar por qué se le caía el pelo (pensó que era estrés) el médico del consultorio Thomas Fenton solicitó una batería de exámenes, incluidos los hepáticos, aunque eran casi de rutina. Y, es que ella no tenía dolor, ni otros síntomas. Así le detectaron un cáncer hepático en etapa tres frente a lo cual debía operarse y someterse a un proceso de quimioterapia.

En su caso el cáncer estaba encapsulado, empero se podía ramificar por lo que la cirugía era urgente. El oncólogo médico que la trató le insinuó que si tenía la posibilidad se operarse en el sistema privado lo hiciera. En su caso, se operó en la Clínica Las Condes, que tiene convenio con Fonasa, sin embargo, ella debió pagar alrededor de 17 millones de pesos. Por la escasa cobertura y los problemas de salud ella no tramitó la cobertura de Fonasa (sólo le devolvían 20 mil pesos).

“Me sacaron el 70 por ciento del hígado y ahora estoy con quimioterapia, pero me pregunto qué habría pasado si las cosas hubiesen sido diferentes, sin mi familia que me apoyó y sin mis ahorros, tal vez ahora estaría muerta. Doy gracias a Dios por el apoyo, pero es necesario que todos los pacientes independiente del tipo de cáncer puedan acceder al tratamiento, yo tuve suerte y pude hacerlo, pero que hubiera pasado si mi familia no me hubiese podido ayudar”, reflexionó.

Para las familias los problemas se presentan cuando se diagnostica un tipo de cáncer que no tiene cobertura ni del sistema de Garantías Explícitas en Salud (Ges) o cuando se necesita un medicamento que no es parte de la canasta y no está en ningún financiamiento. Por ejemplo, el cáncer de mama, es parte del Ges, pero cuando éste es metastásico y es receptor hormonal (que representa a la mayoría de los casos), se prescribe la quimioterapia y la hormonoterapia, pero lo que sirve son los inhibidores de ciclina, que no tienen ningún financiamiento, ni por Auge, ni por la Ley Ricarte Soto. Es un medicamento que cuesta 4 millones de pesos por 21 días, sin que reciba ningún tipo de financiamiento.

Segunda causa de muerte

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en la región. Esto de acuerdo a los últimos registros que dan cuenta que en 2015 fallecieron 265 personas por esta patología representando el 25,6% del total de defunciones de ese año. Las causas específicas de mortalidad por cáncer en la población general de acuerdo a su localización son sistema respiratorio, estómago y mama. En mujeres se observa que las tres primeras causas de muerte por cáncer son mama, respiratorio y estómago; y en hombres, corresponde a respiratorio, estómago y próstata.