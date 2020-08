Enfermeras y técnicos exigen justicia: por semanas pidieron reforzar seguridad y no tuvieron respuesta

Las funcionarias reconocen estar aterradas, aunque deben continuar trabajando sin ninguna protección.

Enfermeras y técnicos exigieron a gritos justicia para su compañera agredida sexualmente y seguridad para las funcionarias que hoy deben continuar trabajando en la primera línea del combate de la pandemia sanitaria. Se muestran aterradas y señalan que habían pedido implementar medidas de seguridad, pero sus llamados nunca encontraron eco en las autoridades.

Pasadas las 15 horas de este domingo, un grupo de funcionarias de la Salud se congregó frente al hostal Chapital, en calle Armando Sanhueza, para protestar por la agresión sexual. “Pena de muerte a los violadores”, gritaban los conductores que de esta manera solidarizaban con los trabajadores del sector.

La técnico de nivel superior en enfermería (Tens) Paula Duncker, trabaja en una residencia de la región. Ella al igual que sus compañeras está atemorizada. “Tenemos miedo, sobre todo ahora, se me desgarra el alma y estamos muy mal. Piensen en que vienen dos personas y te violan y tú arriesgándote por vocación, porque quieres salvar vidas y ayudar a la gente. Son violadores asquerosos que te exponen al riesgo de enfermar, de contagiarte y hasta de un embarazo. Cómo queda nuestra compañera, las heridas psicológicas, porque este daño es para siempre y de noche nadie nos ayuda”, exclamó.

Añadió que están súper expuestas, sobre todo en la noche y es que hay una Tens para todos los pacientes. En su caso está a cargo de 10 habitaciones y hay dos pasajeros por habitación. “No tenemos ningún resguardo, ni militar, ni de Carabineros y tampoco guardias privados. Somos mujeres solas controlando a esas personas, de las que no sabemos nada, no sabemos qué patologías tienen, si son alcohólicos, drogadictos… Yo me he visto dos veces teniendo que activar operativos policiales por el ingreso de droga”, advierte la trabajadora.

Otras compañeras, que también protestaban ayer, reconocen que han tenido muchos incidentes con pacientes psiquiátricos descompensados, drogadictos y alcohólicos. “Tuvimos personas que se arrancaban, alcohólicos que no hacen caso, incluso hubo uno que trató de quemar a su hermana”.

Gremios de la Salud acusan abandono

Los gremios de la salud rechazaron la violación y demandaron justicia y cuestionaron el actuar de la seremi de Salud de Magallanes, a quien habían advertido del problema de seguridad.

El presidente de los trabajadores Técnicos de los Establecimientos de Salud (Fentess), Luis Muñoz, dijo que si bien hay protocolos para el ingreso a una residencia, pero ante la necesidad se los han saltado, olvidándose que trabajan solos y obviando las propuestas que lo han hecho que las condiciones no son las adecuadas y las condiciones de trabajo. Las funcionarias presentaron petición de seguridad y las autoridades hicieron caso omiso.

Acusa que esto evidencia el abandono por parte de las autoridades sanitarias correspondientes, dejando en las respectivas residencia el mínimo de personal asistencial para asistir a los usuarios del sistema, olvidando el principio de seguridad que se debe de entregar a los trabajadores para el desarrollo de sus labores.

Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) Alicia Poblete, lamentó que no se hayan tomado medidas previas, a pesar de haberse solicitado. “Se hizo presente el desgaste, la falta de protección y de personal, donde lo único que se les informaba es que no hay presupuesto. Es una situación que nos tiene consternados, no entendemos por qué si son extranjeros de un barco, por qué no se dejó el barco en cuarentena y los trajeron a la ciudad, cuando sabemos que quienes se embarcan en estos barcos ya han sido procesados en sus países de origen”.

En tanto, Fenpruss Magallanes exigió se cumplan con las medidas de resguardo y seguridad que los y las funcionarios(as) requieren para el desempeño de sus labores, más aún, existiendo antecedentes de hechos delictuales, los cuales no han sido considerados por las autoridades para establecer seguridad, ya que no sólo nos encontramos expuestos a contagios de coronavirus, sino a cualquier riesgo secundario a esta pandemia.